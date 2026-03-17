Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürprizler

17.03.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde son haftaların golcü ismi Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Levent Mercan ise sağ bek olarak görev yapacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif

Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo

KEREM VE TALISCA YEDEKLERDE

Sarı-lacivertlilerde son haftaların golcü ismi Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Sakatlığından sonra takımla çalışmaya başlayan Anderson Talisca da yedekler arasında yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 19:13:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.