Fenerbahçe\'nin 11\'inde büyük sürprizler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif

Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo

KEREM VE TALISCA YEDEKLERDE

Sarı-lacivertlilerde son haftaların golcü ismi Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Sakatlığından sonra takımla çalışmaya başlayan Anderson Talisca da yedekler arasında yer aldı.