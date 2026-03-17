Fenerbahçe\'nin 11\'inde büyük sürprizler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif
Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo
Sarı-lacivertlilerde son haftaların golcü ismi Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Sakatlığından sonra takımla çalışmaya başlayan Anderson Talisca da yedekler arasında yer aldı.
