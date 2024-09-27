Narlıdere'de Müzik Ziyafeti: Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı Konseri - Son Dakika
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Narlıdere'de Müzik Ziyafeti: Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı Konseri

Narlıdere\'de Müzik Ziyafeti: Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı Konseri

Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Müzisyenleri Buluşmaları etkinliği, Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı'nın konseri ile devam etti. Geleneksel ve modern ezgilerle dolu bu keyifli gece, Narlıderelilere müzik dolu anlar yaşattı.

27.09.2024 11:46  Güncelleme: 12:07
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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Müzisyenleri Buluşmaları, Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı (DUO) konseri ile devam etti. Aşkın ve Tuzlacı birbirinden güzel türküleri Narlıdereliler için seslendirdi.

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılı kapsamında düzenlediği İzmir Müzisyenleri Buluşmaları etkinlik serisi Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı (DUO) konseri ile devam etti. Sahilevleri Bakü Parkı'nda gerçekleşen konserde Narlıdereliler keyifli anlar yaşadı.

Müzisyenler; Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı, geleneksel ve modern ezgileri harmanlayarak Narlıdereliler'e adeta müzik ziyafeti sundu. Konsere yoğun ilgi gösteren Narlıdereliler de Aşkın ve Tuzlacı'nın seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca güzel sahil havasının da tadını çıkaran Narlıdereliler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çiçek takdimi ile sona eren konserde Aşkın ve Tuzlacı, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'a İzmir'in müzik kültürüne ve sanatına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere'de Müzik Ziyafeti: Merih Aşkın ve Onur Tuzlacı Konseri - Son Dakika

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