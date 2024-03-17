NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan\'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Aliyev ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, NATO ile olan ilişkilerinin 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve Azerbaycan'ın barış gücünün Kosova ve Afganistan'da görev yaptığını belirtti. Ayrıca, Aliyev Ermenistan ile devam eden barış müzakerelerine değinerek, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıyla uzun zamandır beklenen barışın sağlanacağını ifade etti. Stoltenberg ise Azerbaycan'ın NATO üyeleriyle yakın ilişkiler geliştirmesinden memnuniyet duyduğunu ve Azerbaycan'ın Ukrayna'ya yaptığı yardımları takdirle karşıladığını belirtti. Stoltenberg ayrıca iklim değişikliği ile mücadele konusunda Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek COP29'un önemine vurgu yaptı.

17.03.2024 22:57  Güncelleme: 23:05
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Stoltenberg, Güney Kafkasya ziyaretinin ilk durağı olarak geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Aliyev ve Stoltenberg ortak basın toplantısında konuştu.

Aliyev, NATO ile ilişkilerinin 30 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu, Azerbaycan barış gücünün Kosova ve Afganistan'da görev yaptığını, bunun kendileri için büyük deneyim olduğunu söyledi.

Azerbaycan topraklarının yıllarca Ermenistan'ın işgali altında kalmasından, 2. Karabağ Savaşı'nda ve Eylül 2023'teki anti terör operasyonundan bahseden Aliyev, "Azerbaycan, kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kendisi sağladı. Bu, uzun süren çatışmaların nasıl çözülebileceğinin açık bir örneğidir. Çatışma askeri ve siyasi yollarla çözüldü. Biz, BM şartı kapsamındaki meşru müdafaa hakkımızı kullandık." dedi.

Aliyev, Ermenistan'la barış müzakerelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Barışa hiçbir zaman olmadığımız kadar yakınız." diye konuştu.

İşgal döneminde müzakerelerin ve AGİT Minsk Grubu'nun faaliyetlerinin hiçbir sonuç vermediğini hatırlatan Aliyev, "Bugün ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması sonucunda bu konuda nihayet bir sonuç elde edilecektir. Güney Kafkasya'da çok ciddi bir değişim olacağını düşünüyorum. Bu, uzun zamandır beklenen barışın sağlanacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev, enerji güvenliği konularına da değinerek, "Azerbaycan 8 ülkeye doğal gaz ihraç ediyor ve bunlardan 6'sı NATO üyesidir. Gelecek yıllarda bu sayının artacağından eminim. Avrupa Komisyonu Azerbaycan'ı güvenilir ortak olarak görüyor. Bu hem büyük bir avantaj, hem de büyük bir sorumluluktur." dedi.

Azerbaycan'ın yeşil enerjiye yaptığı yatırımlardan bahseden Aliyev, Stoltenberg'i bu yıl ev sahipliği yapacakları Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) davet etti.

" Ukrayna'da durum çok ciddi"

Stoltenberg, Azerbaycan'ın NATO üyeleriyle yakın ilişkiler geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını, NATO üyesi ülkelere Azerbaycan doğal gazının iletilmesinden gelecekte de elektrik iletilecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Azerbaycan barış gücünün Afganistan'ı terk eden sonuncu birlik olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan tahliyesinde önemli bir konu olan havaalanının güvenliğinden siz sorumluydunuz." dedi.

Stoltenberg, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış sürecine ilişkin, "Barışa hiçbir zaman olmadığımız kadar yakın olduğunuzla ilişkin sözlerinizi takdirle karşılıyorum. Kalıcı bir barışa varmak için bu fırsatı kullanmanızı destekliyorum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Stoltenberg, "NATO, mevcut savaşın sonuçlarından oldukça endişeli ve Ukrayna'yı destekliyor. Azerbaycan'ın Ukrayna'ya yaptığı yardımları (insani yardımlar) memnuniyetle karşılıyorum. Ama daha fazla desteğe ihtiyaç var çünkü Ukrayna'da durum çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, iklim değişikliği ile mücadelenin önemine değinerek Azerbaycan'ın ev sahipliğindeki COP29'un bu hususta önemli etkinlik olacağını vurguladı.

Stoltenberg, Gürcistan ve Ermenistan'ı da ziyaret edecek

Stoltenberg, Azerbaycan temaslarını yarın da sürdürerek Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşecek.

Azerbaycan'daki temaslarının ardından Gürcistan'a geçecek olan Stoltenberg, başkent Tiflis'te Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Genel Sekreter, Güney Kafkasya ziyaretini 19 Mart'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.

Kaynak: AA

Çevre, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü - Son Dakika

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