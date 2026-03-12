NATO ve Belçika'dan Savunma İşbirliği Vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te Türk savunma sanayisinin gücüne dikkati çekerek, dışlayıcı yaklaşımlardan kaçınılması ve tüm müttefiklerin birlikte, hızlı ve hazırlıklı şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Rutte, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te bir oturumda konuştu.

Fuarın Belçika'daki savunma sanayi tabanının güçlü ve büyümekte olduğunu gösterdiğini belirten Rutte, savunma sanayisi ihtiyaçlarıyla ilgili, "Lütfen hazır olun. Bu, tedarik zincirinize yatırım yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Ek gemilere, ek fabrikalara yatırım yapın." dedi.

İkinci olarak hızlı çalışılması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Stoklarımızın ne kadar hızlı tüketebildiğimizi görüyorsunuz. Orta Doğu'ya bakın. Ukrayna'ya bakın. Stoklarımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Rutte, tüm müttefiklerin birbirine ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de, Avrupa ve ABD ile çalışan yaklaşık 3 bin savunma sanayi şirketi var." örneğini verdi.

ABD'yi Avrupa'dan ayrı olarak ele almanın "eski kafalı" bir yaklaşım olduğunu düşündüğünü belirten Rutte, "Gerçekten birlikte çalışmalıyız. Karşılıklı bağımlılık, hız ve hazırlık şart." mesajını verdi.

Francken'den dışlayıcı yaklaşımlardan kaçınma çağrısı

Belçika Savunma Bakanı Francken de, "Stratejik özerkliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli. Ama bana göre bu, Amerikalıları, Kanadalıları, Türkleri, diğerlerini veya İngiltere'den gelenleri dışarı atmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Evet, Avrupa Birliği (AB) ile daha fazlasını yapmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız ve konvansiyonel savunmayı artırmalıyız. Daha fazla harcama yapmalıyız." çağrısında bulundu.

Francken ülkesinin Almanya veya Fransa gibi büyük şirketlere sahip olmadığını ancak silahlanma, savunma sanayine yatırım yapma, iyi ve güçlü savunma şirketleri kurma konusunda yüzlerce yıldır süregelen bir geleneği olduğunu söyledi.

Finansman bulma konusunda da çok yol kat edildiğini aktaran Francken, "Şimdi savunma sektörü çok popüler. Savunma sanayisi çok hareketli. En önemlisi, herkes farkındalığa kavuşmuşken, insanların buluşabileceği, girişimcilerin kaynaşabileceği, ağ kurabileceği sergiler, forumlar düzenlememiz ve daha fazla savunma sanayisinin ortaya çıkmasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Francken, "Şu anda Belçika'da savunma sanayinde 80 şirketimiz var. 5 yıl içinde bunu ikiye katlamak istiyorum. 4-5 yıl içinde Belçika'da savunma sanayinde 160-200 şirkete ihtiyacımız var. Bu bir meydan okuma, ama üzerinde çok iyi çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha fazla ekonomik getiriye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Francken, şöyle devam etti:

"Sadece bir sözleşme imzalayıp tüm işleri Fransa'ya, tüm işleri ABD'ye götüremeyiz. Burada da işlere ihtiyacımız var. Bu çok para. Vergi mükelleflerinin parası. Benim param değil. Bu yüzden ayrıca ekonomik getiriye de ihtiyacımız var ve bunu savunma sanayimizde sağlayabiliriz. Bu yüzden çok çalışıyoruz ve bu bir başarı."

BEDEX Savunma fuarı

Savunma teknolojileri, güvenlik çözümleri ve askeri ekipmanların sergilendiği fuarda, çok sayıda uluslararası savunma şirketi ürün ve sistemlerini tanıtıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen konferans ve panellerde ise savunma sanayisindeki dönüşüm, yeni teknolojiler, tedarik zinciri güvenliği ve uluslararası işbirliği başlıkları ele alınıyor.

Fuara, Türkiye'den ASELSAN da katılıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, fuar kapsamında düzenlenen "Küresel Savunma Sanayi Ortamının Dönüşümü" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Brüksel'de NATO ve AB kurumlarına yakın konumda düzenlenen fuarın, Avrupa savunma sanayisi ile uluslararası şirketler arasında yeni işbirliği fırsatları oluşturması hedefleniyor.

Üç gün sürecek BEDEX'in savunma sektörü temsilcilerini, kamu yetkililerini ve uzmanları bir araya getirmesi bekleniyor.