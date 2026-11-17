Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - NATO Edge 2026 Fuarı kapsamında NATO üst düzey yetkililerinin katılımıyla liderlik basın brifingi gerçekleştirildi. Brifingde konuşan NATO yetkilileri, ittifakın savunma kapasitesinin artırılması, savunma sanayisiyle iş birliğinin geliştirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin askeri sistemlere entegrasyonu ve dijital dönüşümün hızlandırılmasına yönelik öncelikleri paylaştı. Yetkililer, değişen savaş koşullarına uyum sağlamak için teknolojik yeniliklerin operasyonel kabiliyetlere dönüştürülmesi ve müttefikler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Brifinge NATO Enformasyon ve İletişim Ajansı Genel Müdürü Dylan Browne, Savunma Sanayii, İnovasyon ve Silahlanma Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakola, Müttefik Kuvvetler Dönüşüm Başkomutanı Amiral Pierre Vandier, Müttefik Komutanlığı Operasyonları Siber Uzay Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Rainer Beeck ile Siber Güvenlik ve Dijital Dönüşüm Genel Sekreter Yardımcısı Jean Charles Ellermann-Kingombe katıldı.

NATO Enformasyon ve İletişim Ajansı Genel Müdürü Dylan Browne, etkinliğin ilk gününde NATO müttefik ülkeleri, sanayi temsilcileri ve yenilikçilerin bir araya geldiğini belirterek, 280'in üzerinde katılımcının en gelişmiş teknolojik çözümlerini sergilediği fuarın, NATO'nun hedefleri ile sanayinin sunduğu çözümler arasında bağlantı kurduğunu ifade etti.

NATO İLE SANAYİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

NATO Savunma Sanayii, İnovasyon ve Silahlanma Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakola, ittifakın taahhütlerinin somut askeri kabiliyetlere dönüştürülmesi gerektiğini, savunma sanayisinin bu süreçte hayati rol üstlendiğini söyledi. Ankara'da müttefiklerin yeni tedarik, anlaşma ve girişimler kapsamında 50 milyar dolardan fazla taahhütte bulunduğunu bildiren Jaakola, NATO'nun yeni Sanayi İş Birliği Stratejisi'nin sanayiyle iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Jaakola, NATO'nun "Drone Hedge" girişimi kapsamında müttefiklerin 5 yıl içinde insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetlerine 40 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı ve 2027 sonuna kadar drone operatörlerinin sayısını 5 kat artırmayı hedeflediğini belirtti. 5 Kasım'da başlatılan drone karşıtı pazar yeri kapsamında NATO tarafından test edilmiş ve birlikte çalışabilir 16 çözümün hızlı tedarik için sunulduğunu aktaran Jaakola, yenilikçi teknolojilerin askeri sistemlere entegrasyonunun hızlandırılmasının da öncelikler arasında bulunduğunu ifade etti. Task Force X Baltic, DIANA inovasyon sahaları ve NATO İnovasyon Fonu aracılığıyla yenilikçiler, yatırımcılar ve askeri kullanıcıların bir araya getirildiğini belirten Jaakola, bu çalışmalarla başarılı teknolojik çözümlerin daha geniş ölçekte uygulanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE DÖRT ÖNCELİK

NATO Siber Güvenlik ve Dijital Dönüşüm Genel Sekreter Yardımcısı Jean Charles Ellermann-Kingombe, modern muharebe sahasında hız, netlik ve verilere erişimin kritik önem taşıdığını belirterek, daha hızlı karar alma ve alınan kararları sahada etkin biçimde uygulama ihtiyacının arttığını söyledi.

NATO'nun dijital dönüşüm sürecindeki önceliklerini Muharebe Bulutu, veri entegrasyon altyapısı, siber savunma ve hibrit tehditlerle mücadele olarak sıralayan Ellermann-Kingombe, ulusal bulut altyapılarının güvenli ve entegre hale getirilmesi, gerçek zamanlı ortak veri ekosistemi oluşturulması ve siber savunmanın askeri operasyonlara entegre edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Müttefikler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve enerji altyapısının dayanıklılığının artırılmasının da önem taşıdığını belirten Ellermann-Kingombe, teknolojinin benimsenme hızının dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade etti.

Daha kısa yazılım geliştirme ve uygulama döngülerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ellermann-Kingombe, güvenlik özelliklerinin sistemlere en başından itibaren entegre edilmesi ve NATO personelinin dijital dönüşümü gerçekleştirebilecek bilgi ve yetkinliklerle donatılması gerektiğini bildirdi.

NATO, DEĞİŞEN SAVAŞ KOŞULLARINA UYUM SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

NATO Müttefik Kuvvetler Dönüşüm Başkomutanı Amiral Pierre Vandier, ittifakın teknolojik gelişmeler ve savaş alanındaki hızlı değişim karşısında kritik bir dönemeçte bulunduğunu belirterek, değişime uyum sağlamanın önemine dikkati çekti.

Rusya'nın sahadaki hızlı hareket kabiliyetine ve özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelere işaret eden Vandier, teknolojinin yaklaşık her 3 ayda bir yeni bir dönüşüm yaşadığını, NATO'nun da bu hıza ayak uydurması gerektiğini söyledi. NATO'nun yaklaşık 30 bin kişilik kurumsal yapısının teknolojik değişime uyum sağlamasının önemini vurgulayan Vandier, Müttefik Kuvvetler Dönüşüm Komutanlığının 2023-2024 döneminden bu yana yapay zeka üzerinde çalıştığını, asgari uygulanabilir ürünler geliştirerek testler gerçekleştirdiğini ve teknolojik çözümleri operasyonel ihtiyaçlarla buluşturduğunu kaydetti.

Letonya'da gerçekleştirilen FUSE çalışmasını örnek gösteren Vandier, insansız hava araçlarına karşı savunma alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirketin bir araya getirildiğini, donanım ve sistemlerin yanı sıra bunların birlikte çalışmasını sağlayan yazılım altyapısına da odaklanıldığını bildirdi. Büyük dil modelleri ve yapay zeka ajanlarından yararlanılarak sistemler arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirildiğini belirten Vandier, geçmişte haftalar süren teknik sorunların artık birkaç saat içinde çözülebildiğini ifade etti.

TÜMGENERAL BEECK'TEN TEKNOLOJİ MESAJI

NATO Müttefik Komutanlığı Operasyonları Siber Uzay Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Rainer Beeck, NATO'nun temel misyonunun Rusya'yı caydırmak ve caydırıcılığın başarısız olması durumunda müttefik ülkelerin topraklarını savunmak olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının savaşın niteliğini ve dinamiklerini değiştirdiğini belirten Beeck, NATO'nun olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini vurguladı.

Dijital dönüşümün yalnızca yeni teknolojilerin kullanılmasından ibaret olmadığını, asıl hedefin rakiplerden daha hızlı ve doğru karar almayı sağlayacak karar alma üstünlüğünü elde etmek olduğunu ifade eden Beeck, kurumsal zihniyetin değiştirilmesi, süreçlerin hızlandırılması ve hesaplanmış risklerin alınması gerektiğini kaydetti.

NATO'nun dönüşüm sürecindeki en büyük riskin yavaş hareket etmek olduğunu belirten Beeck, yarının savaşlarının geçmişin teknolojileriyle yürütülemeyeceğine dikkati çekti. İnovasyonun ancak sahada somut operasyonel sonuçlar ortaya koyması halinde anlam kazanacağını vurgulayan Beeck, askeri personelin vaatler yerine fiilen kullanabileceği kabiliyetlere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Beeck, NATO'nun operasyonel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirilmesinde sanayi, akademi ve diğer paydaşlarla iş birliğinin önemine işaret etti.

UYDU HABERLEŞMESİ VE VERİ ALTYAPISI GÜNDEME GELDİ

Brifingin soru-cevap bölümünde uydu haberleşmesi ve askeri iletişim altyapısına yönelik tedarik süreçleri hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Beeck, NATO'nun birincil, alternatif, olağanüstü durum ve acil iletişim yöntemlerini kapsayan PACE yaklaşımının önemine dikkati çekti.

Ukrayna'nın savaşın ilk 6 haftasında iletişim altyapısını mevcut tüm imkanları kullanarak ayakta tuttuğunu aktaran Beeck, ülkenin askeri haberleşme sistemlerinin yanı sıra sivil şirketlerden ve büyük ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarından da yararlandığını belirtti. Söz konusu şirketlerin birkaç gün içinde Ukrayna'da faaliyete geçerek verilerin ülke dışına aktarılmasını sağladığını ifade eden Beeck, NATO'nun hem büyük teknoloji şirketleriyle hem de küçük ölçekli firmalarla iş birliği yapması ve farklı iletişim çözümlerini hazır bulundurması gerektiğini söyledi.

İnternet, bulut altyapısı ve uzay tabanlı çözümlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Beeck, gelecekte uzayda veri merkezleri kurulmasının da tartışılabileceğini dile getirdi. Bu yaklaşımın enerji ve soğutma sorunlarına çözüm sağlayıp sağlayamayacağının araştırılması gerektiğini kaydeden Beeck, verinin yeni nesil savaşın en önemli unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Karar alma üstünlüğünün veriye hakim olmakla mümkün olduğunu ifade eden Beeck, veri miktarının kontrol edilememesi durumunda ölçeklendirme, işlem gücü ve veri yönetimi sorunlarının ortaya çıkabileceğini, bu nedenle büyük miktarda bilginin operasyonel olarak kullanılabilir hale getirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.