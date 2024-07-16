Nazilli'de toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nazilli'de toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti

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Nazilli ilçesinde DSİ'nin içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

16.07.2024 22:33
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, DSİ'nin içme suyu isale hattı çalışması yapılırken 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralı kurtarıldığı toprak kayması ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda DSİ'ye ait içme suyu hattı için boru döşeme işleminin yapıldığı çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan işçilerden Celal Yıldırım, Ramazan Okul, Bursuk Şehmuz hayatını kaybederken, H.D. isimli işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Ölümlü iş kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerine gelen cumhuriyet savcılısının incelemeleri sonrasında şantiye şefi Sedat Tunç, saha sorumlusu M.C., kepçe operatörleri S.K. ve S.İ. ile formen C.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

ŞANTİYE ŞEFE TUTUKLANDI

Nazilli Adliyesine getirilen şüphelilerden Formen C.B. savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 4 kişiden ise saha sorumlusu M.C. ve kepçe operatörleri S.K. ile S.İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, şantiye şefi Sedat Tunç ise tutuklandı.

Nazilli\'de toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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