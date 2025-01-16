Nazım Hikmet 123. Doğum Günü 'Hikmet'in Oğlu' Gösterisiyle Anıldı - Son Dakika
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Nazım Hikmet 123. Doğum Günü 'Hikmet'in Oğlu' Gösterisiyle Anıldı

Nazım Hikmet 123. Doğum Günü \'Hikmet\'in Oğlu\' Gösterisiyle Anıldı

Antalya'da düzenlenen 'Hikmet'in Oğlu' gösterisi, büyük şair Nazım Hikmet'in yaşamını ve eserlerini müzik, dans ve tiyatral bir şekilde sahneye taşıdı. Nazım Hikmet hayranları duygusal anlar yaşadı ve ünlü şairin bestelenmiş şiirlerine eşlik etti.

16.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:01
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk şiirinin evrensel sesi Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 123'üncü yılında "Hikmet'in Oğlu" gösterisine ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet hayranları, müzikli şiir programında duygu dolu anlar yaşadı.

Türk şiirinin evrensel sesi, dünya ve Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran büyük şair Nazım Hikmet, 123'üncü doğum gününde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos salonunda düzenlenen etkinlikle anıldı. Sanat yönetmenliğini Alpdoğan Esenoğlu'nun üstlendiği "Hikmet'in Oğlu" adlı müzikli gösterisi şairin yaşamını, aşklarını, devrimci ruhunu, mücadelesini ve umut dolu dizelerini sahneye taşıdı.

Gecede ünlü şairin edebiyat literatürüne giren birbirinden özel şiirleri müzik, dans ve tiyatral bir şekilde harmanlanarak sahnelendi. Nazım Hikmet'in bestelenen şiirleri arasında yer alan "Karlı Kayın" ve "Gülhane Parkı" eserlerine hep bir ağızdan eşlik eden seyirciler gösteriyi ayakta alkışladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, gecenin sonunda oyunculara teşekkür ederek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir' sözünün ışığında Muhittin Böcek başkanımızın önderliğinde Antalya'mızı sadece tarımın ve turizmin başkenti değil, aynı zamanda bir sanat şehri yapmak için canla başla çalışmaktayız. Hürriyet, memleket ve sevda kalemi Nazım Hikmet'i böylesine güzel bir günde andık. Bu güzel gösteride emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet 123. Doğum Günü 'Hikmet'in Oğlu' Gösterisiyle Anıldı - Son Dakika

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