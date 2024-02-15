Nazlı Ilıcak'ın avukatı: Kararın bozulması için temyiz hakkımızı kullanacağız - Son Dakika
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Nazlı Ilıcak'ın avukatı: Kararın bozulması için temyiz hakkımızı kullanacağız

Nazlı Ilıcak\'ın avukatı: Kararın bozulması için temyiz hakkımızı kullanacağız

FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla hapis cezası alan Nazlı Ilıcak'ın avukatı, kararın bozulması için temyiz hakkını kullanacaklarını belirtti. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanarak kararın bozulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

15.02.2024 15:37
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GAYE ŞEYMA CAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından, hapis cezası alan 5 yıl 3 ay hapis cezası alan Nazlı Ilıcak'ın avukatı, "Kararın bozulması için temyiz hakkımızı kullanacağız. Hem Anayasa mahkemesi kararları hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları nedeniyle kararın bozulacağını tahmin ediyorum" dedi.

Haklarında FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması dün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmıştı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan hakkında  aynı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı hakkında aynı suçtan, 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi. Heyet Yakup Şimşek'in ise beraatına hükmetmişti.

"KARARIN BOZULMASI İÇİN TEMYİZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan  Nazlı Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğderin, "Ayşe Nazlı ılıcak dün İstanbul 26.Ağır Ceza mahkemesi'nin 2023/64 esas sayılı dosyasından 5 yıl 3 ay hapis cezası almıştır. Kararın bozulması için temyiz hakkımızı kullanacağız. Hem Anayasa mahkemesi kararları hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları nedeniyle kararın bozulacağını tahmin ediyorum" dedi. Öte yandan Ertuğderin, cezanın onanması durumunda tutuklanacak olan Ilıcak'ın dava sürecinde tutuklu kaldığın sürenin cezasından düşeceğine de dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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