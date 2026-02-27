Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı

Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı
27.02.2026 15:05
Eski Başbakan Erbakan, vefatının 15'inci yılında Zeytinburnu'nda anma töreniyle yad edildi.

ESKİ Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 15'inci yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 15'inci yılında kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

'ERBAKAN HOCAMIZ DENİLDİĞİNDE AKLA CESARET GELİR'

Anma töreninde konuşan Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Burada merhum Necmettin Erbakan hocamıza, Erbakan ailesinden ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize ve bu civarda metfun bulunan başta Merkez Efendi Hazretleri olmak üzere tüm mübareklerin ruhlarına dua ediyoruz. Cenab-ı Allah şefaatlerine nail eylesin. Bu kabristanda medfun bulunan bütün ahirete irtihal etmişlere de Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum Erbakan Hocamız denildiğinde akla feraset gelir. Daha kırk yıl öncesinden bugün Orta Doğu'da yaşanan olayları öngören bir feraset. Yine Erbakan Hocamız denildiğinde akla cesaret gelir. İncirlik Üssü'nü kapatan, Çekiç Güç'ü gönderen; Amerikan Büyükelçisi'nin tüm uyarılarına rağmen D-8'i kuran bir cesaret. Erbakan Hocamız denildiğinde akla bereket gelir. Başbakanlığı döneminde işçiye, memura ve emekliye verilen Cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zamları; ekonomide yaşanan bolluk ve bereket hatırlanır" dedi.

'ERBAKAN HOCAMIZIN SÖYLEDİKLERİ BİRER BİRER GERÇEKLEŞTİ'

Erbakan, "Erbakan Hocamız, 'Suriye'de savaş olursa bilin ki sıra Türkiye'ye gelir' demişti. 'Suriye'den sonra sıra İran'a gelecek, İran'dan sonra da Türkiye olacak' ifadelerini kullanmıştı. Bugün bir Amerikalı emekli albay, bir enstitüde yaptığı konuşmada açıkça 'İran mutlaka yok edilecek. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek' diyor. Allah muhafaza buyursun. Suriye'yi kendi istedikleri şekilde bir noktaya getirdiler. Erbakan Hocamızın söyledikleri birer birer gerçekleşti. Çok geçmeden İran'a yöneldiler. Bugün yine bir düşünce kuruluşunda konuşan Amerikalı bir araştırmacı, 'Bir sene, beş sene ya da on sene; ama mutlaka sıra Türkiye'ye gelecek' diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki büyükelçisi yaptığı açıklamada, 'Nil ile Fırat arası İsrail'in hakkıdır ve bu hakkı alması için biz de Amerika olarak destek olacağız' ifadelerini kullandı. Allah Erbakan Hocamıza gani gani rahmet eylesin. Bu gelişmeleri bize kırk-elli yıl öncesinden anlatmış, gerçekleşmeden yıllar önce uyarmıştı" diye konuştu.

'ERBAKAN HOCAMIZIN ÇİZDİĞİ YOLDA YÜRÜMEYE GAYRET EDECEĞİZ'

Erbakan, "Burada Venezuela meselesine de değinmek istiyorum. Erbakan Hocamız, 'Kuvveti üstün tutarlar, menfaati üstün tutarlar, imtiyazı üstün tutarlar' diyordu. 'Benim gücüm var, askerim var, teknolojim var; öyleyse Venezuela'da istediğimi yaparım. Venezuela'nın petrolü var, benim de o petrole ihtiyacım var; öyleyse orada istediğimi yaparım' anlayışını eleştiriyordu. Gücü ve menfaati hak sebebi saydıklarını açıkça ortaya koydular. Bugün İran'ın ardından Türkiye'nin hedef gösterildiği bir ortamda; adeta düşmanın kapıya dayandığı, siyonizmin tehdit oluşturduğu bir noktada, Erbakan Hocamızın yolundan giden dava erlerinin birlik ve beraberlik içinde olması her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. İşte Suriye, işte İran, işte Irak, işte Libya, işte Yemen ve Allah vermesin işte Gazze. Allah korusun, Türkiye'nin de aynı şekilde anılacağı bir noktaya gelinmemelidir. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde, Erbakan Hocamızın çizdiği yolda yürümeye; onun gösterdiği 'Yeniden Büyük Türkiye', 'İslam Birliği' ve 'Adil Bir Dünya' hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla gayret edeceğimizi, vefatının 15'inci yılında kendisini anarken bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BU DAVADAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Duyguların yükünü kelimelerle ifade etmek kolaydır. Ancak siz, hüznün içinde ve zorlukların en derin anlarında bile ayağa kalkmayı bize öğreten bir lidersiniz. Bugün sizi andığımızda gözlerimiz dolabilir. Fakat biliyoruz ki siz olsaydınız, her birimizin gözyaşını silerdiniz. Bugün genç bir kardeşimiz umutsuzluğa kapıldığında, biz ona sizin yürüyüşünüzü hatırlatmaya devam edeceğiz. Bir dava adamının nasıl direndiğini, nasıl sabrettiğini, nasıl inandığını anlatacağız. Diyeceğiz ki; 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, mahkemelerin ve manşetlerin o çetin şartlarında Erbakan Hocamız ve dava arkadaşları nasıl vazgeçmediyse, bizler de bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha kararlı olacağız. Çünkü biliyoruz ki inananlar yorulabilir; ama asla vazgeçmezler. Biz de vazgeçmeyeceğiz hocam. 'Benim kerametimle değil, yaptıklarımla peşimden gelin' sözünüz bizim de yol haritamızdır. Sizden sonra bu neslin ortaya koyacağı çalışmalarla yeniden heyecanlanacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Rabbim sizi rahmetiyle kuşatsın. Bizlere de bıraktığınız umudu çoğaltacak azim ve kararlılık nasip etsin" dedi.

Kaynak: DHA

Necmettin Erbakan, Merkezefendi, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı

SON DAKİKA: Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
