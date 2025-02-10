Netanyahu'dan Filistinli Göç İddiası - Son Dakika
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Netanyahu'dan Filistinli Göç İddiası

Netanyahu, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirileceğini desteklediğini açıkladı. Mısır ise iddiaları reddetti.

10.02.2025 06:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, Mısır'ın, Filistinlilerin Gazze'den kendi rızalarıyla ayrılmasını engellediğini iddia etti.

Netanyahu, ABD'nin Fox News kanalına verdiği röportajında, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, İsrail'in Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten önce bile çok sayıda Filistinlinin Gazze'den ayrılmak için kendisine talepte bulunduğunu öne sürdü.

Netanyahu, "Herkes Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlıyor. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü buradaki insanlar buradan ayrılamıyor. Böyle bir seçenekleri yok. Mısır, onların Gazze'den çıkmasına izin vermiyor. Eğer onlara bir seçenek sunulursa, ayrılacaklardır." iddiasında bulundu.

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini, ancak sınır kapısındaki görevlilerin rüşvet aldığını, sadece zenginlerin Gazze'den çıkabildiğini, diğerlerinin ise içeride kaldığını ileri sürdü.

Filistinlilerin Gazze'den geçici bir süreliğine bile olsa çıkarılması fikrini desteklediğini belirten İsrail Başbakanı, Bunun Hamas'ı yok etmek ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için gerekli olduğunu savundu.

Kahire, Netanyahu'nun iddialarını kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Kahire, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yönetimiyle ilgili açıklamalarını sert bir şekilde kınadı ve bu iddiaların, Tel Aviv'in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.

Mısır, Netanyahu'nun bu açıklamalarını "kasıtlı ve kabul edilemez bir dezenformasyon" olarak nitelendirerek, Mısır'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden itibaren, bölgeye acil insani yardım sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini" belirtti.

Bakanlık ayrıca, Filistin halkının zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulayarak, "Mısır, Filistinlilerin zorla Mısır, Ürdün veya Suudi Arabistan'a sürgün edilmesine yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının topraklarına bağlılığının desteklendiği belirtilerek, Filistinlilerin meşru davalarına sahip çıkmaya devam ettiği ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyi reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Filistinli Göç İddiası - Son Dakika

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