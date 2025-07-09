Netanyahu: Gazze'dekiler zorla yerinden edilmeyecek - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze'dekiler zorla yerinden edilmeyecek

09.07.2025 23:16
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin seçim hakkına sahip olduğunu savundu.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek istemediklerini yineleyerek, ayrılmanın Gazzeliler için "özgür bir seçim" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, bugün Kongre'de senatörlerle buluşmadan önce gazetecilere konuştu.

Ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile dün ikinci kez görüştükten sonra, Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Netanyahu, "Kimseyi zorla dışarı itmiyoruz. Bunun Başkan Trump'ın önerisi olduğunu sanmıyorum. Önerisi, onlara bir seçenek sunmak." dedi.

Netanyahu, Gazze halkının zorla yerinden edilmediğini savunarak, "İnsanlar Gazze'den ayrılmak istiyorsa bunu yapma hakkına sahip olmalı ve içeride Hamas'ın silahlarıyla tutulmamalılar." ifadelerini kullandı.

Trump ile bu konuda "ortak hedeflere" sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Gazze'deki Hamas yönetimine son vereceğiz, Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz. Bu ortak hedefe ulaşmak için ortak strateji ve taktiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Trump ile birlikte Gazze'de bir anlaşma istediklerini, ancak İsrail'in güvenlik ve diğer gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak bunları gerçekleştirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Trump, göreve geldikten sonra Netanyahu ile 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptığı ilk görüşmede, Gazze'nin boşaltılarak " Orta Doğu'nun Riviera'sı" olacak şekilde ABD'nin sahipliğinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiş, bunun için de bölge ülkelerinin Gazzelileri almasını önermişti.

Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi önerisini kınayarak sert biçimde eleştirmiş, tepkiler üzerine Trump, ayrılmanın Gazzeliler için "kendi tercihleri olacağı" yönündeki ifadeleriyle söylemini yumuşatmıştı.

Netanyahu da, ABD'ye bu resmi ziyareti sırasında 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptıkları ilk görüşmede Gazze'nin "bir hapishane olmaması" gerektiğini öne sürerek, Filistinlileri alma konusunda birkaç ülke ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıklamış, ancak detay vermemişti.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Gazze'dekiler zorla yerinden edilmeyecek - Son Dakika

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