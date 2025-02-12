Nevşehir\'de Eski Eşine Silahlı Saldırı

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NEVŞEHİR'de Servet Nur Şahin (26), sokakta karşılaştığı eski eşi Emre Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile karnından vurulan Şahin'in olay yerinden kaçarak çevredeki bir iş yerine sığındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 215'inci Sokakta meydana geldi. Servet Nur Şahin, bir süre önce boşandığı eski eşi Emre Y. ile sokakta karşılaştı. Eski eşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Emre Y., üzerindeki tabanca ile Şahin'e 3 el ateş etti. Karnından yaralanan Şahin, kaçarak çevredeki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Servet Nur Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Emre Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada sokakta tartıştığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şahin'in vurulduktan sonra iş yerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olay anında iş yerinde olan görgü tanıklarından Neva Yanağlıbaş, "Ben müdüriyetteydim, yardım çağrılarını duyunca buraya geldim. Geldiğimde kadın koşarak geliyordu, kapıyı açtık. İçeri girdiğinde 'vuruldum' dedi. Arkasında bir delik vardı montu delinmişti, tek bir delik vardı. Ambulansı çağırdık, bilinci açıktı" dedi.

Mehmet Karataş ise "Biz içeride oturuyorduk. 3 el silah sesi geldi. 'yardım edin beni vurdular' diye bağırdı. Hemen kapıya çıktık. Arkadaşı içeriye aldık, ambulansı polisi aradık" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,