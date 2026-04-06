Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
Nevşehir'de Trafik Kazası: 4 Ölü

06.04.2026 18:01
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir’de Ramazan Bayramı tatili için çıktıkları yolda geçirdikleri kaza geçiren Cingitaş ailesinden bir acı haber daha geldi. Kazada eşi ve iki çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Pelin Cingitaş, tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

FECİ KAZA AİLEYİ YOK ETTİ 

Kaza, 19 Mart akşamı Nevşehir-Aksaray kara yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı zincirleme kazada, baba Mehmet Gültekin Cingitaş ile çocukları Aras ve Kayra yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ANNE 18 GÜN DİRENDİ 

Kazada ağır yaralanan anne Pelin Cingitaş, hastanede günlerce yaşam savaşı verdi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 18 gün sonra acı haber geldi. Genç kadın da yaşam savaşını kaybetti.  

Aynı kazada önce baba ve iki çocuk hayatını kaybederken, annenin de vefatıyla birlikte aile tamamen yok oldu.

Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma devam ederken, olay kentte derin üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA

19:13
