NEVŞEHİR SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 189
Açılan Sandık Oranı : % 75,90
Kullanılan Oy : 49.318
Geçerli Oy : 47.915
Katılım Oranı : % 78,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,2425.031
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,6116.582
MHPADNAN DOĞU% 6,222.979
CHPMEHMET BİLGİN% 3,231.549
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,49715
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,7336
DİĞER% 0,4194
SAADETMERVE IŞIK% 0,36172
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,28136
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 0,147
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,0838
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,0735
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0523
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 0,0523
HAK-PARZEYCAN KAHRAMAN% 0,0420
MİLLETNADİ KAYNAK% 0,0419
HKPBAYRAM KARKIN% 0,028
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 0,028
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET EROĞLU% 65,862.255
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 30,171.033
CHPKEMAL AYTEKİN% 2,0771
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAHADIR% 0,5820
SAADETHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,4716
İYİ PARTİSADULLAH BİÇER% 0,4415
ZAFER PARTİSİZEKERYA BİLADA% 0,176
BTPHALİL UÇMAZ% 0,155
HÜDA PAREDİB AYDIN% 0,093
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 69,44
Katılım Oranı : % 84,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 35,942.305
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 35,422.272
AK PARTİÖMER ÖNAL% 19,161.229
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,31212
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 2,68172
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 1,0366
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,8756
BTPMURAT KAZANCI% 0,6642
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,3724
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,2516
TKPYELİZ KARACA% 0,117
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,117
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,096
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 49,963.544
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 40,132.847
MHPYUSUF GEMİCİ% 8,88630
SAADETSERKAN KARASU% 0,4532
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,2719
ZAFER PARTİSİBUĞRA BİLGİN% 0,1410
HÜDA PARSEZAİ KILINÇ% 0,17
BTPONUR MUSTAFA ÇELİKSOY% 0,075
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 86,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERKAN ÇİFTCİ% 63,713.097
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 31,041.509
CHPEROL SİPAHİOĞLU% 4,18203
YENİDEN REFAHERSİN BAŞAR% 0,3517
SAADETNADİR DOĞAN% 0,2914
ZAFER PARTİSİBARAN KOYUNCU% 0,2512
HÜDA PARSİRAÇ DURMAZ% 0,15
BTPİBRAHİM GÜLMEZ% 0,084
HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 80,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 46,02682
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 28,61424
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 19,91295
AK PARTİHACI KAYA% 2,4336
TKPIŞIK ALTUĞ% 1,2819
BTPBARIŞ GÖVEÇ% 0,7411
BAĞIMSIZALİ AVCI% 0,477
DSPALİ ARSLAN GÜVENÇ% 0,142
YENİDEN REFAHRAMAZAN ÖZBURUN% 0,132
HÜDA PARİSMAİL KILINÇ% 0,132
MHPHULUSİ KURT% 0,071
SAADETABDURRAHMAN ALTUNDAL% 0,071
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 83,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 43,161.982
AK PARTİRIZA AYDIN% 29,71.364
MHPCELALETTİN GÜVEN% 24,81.139
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 1,6676
SAADETMEHMET ERKEK% 0,2411
ZAFER PARTİSİADİL SAYIN% 0,29
BTPALİ ÖKSÜZ% 0,136
HÜDA PARADNAN ÇAMTAY% 0,115
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 94,83
Katılım Oranı : % 83,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 34,384.907
MHPMUSTAFA ÖZ% 34,054.860
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 23,783.395
DİĞER% 3,45492
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 1,47210
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1,39198
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,6795
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,3145
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,228
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1420
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,115
HÜDA PARİDRİS YEŞİLMEN% 0,069

Kaynak: AA

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