Nevşehirli Vatandaştan Seçim Çağrısı: Artık Bu İktidarı İstemiyoruz, Yeter Ki Gitsin. En Kısa Zamanda Seçim İstiyoruz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 104'üncüsü Nevşehir'de yapıldı. Miting katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları sıkıntılarını ve beklentilerini dile getirdi.

Mitinge taburesi ile gelen bir vatandaş, iktidarın, çiftçileri bitirdiğini ifade ederek, "Özgür Özel için bu parti için canımı veririm. Ömrümü veririm. Çiftçi olarak biz battık. Cumhurbaşkanımızı bir değiştirelim. Başka da bir diyeceğim yok. İçeri girersem ameliyatlı dizimine mahvolurum. Çok diyeceklerim var da diyemiyorum. Özgür Özel benim canımı istesin, ben gönüllü veriyorum canımı. İki dizimden de ameliyat oldum. Platin kondu. Ama duramadım geldim" diye konuştu.

"Suçlular dışarıda, suçsuzlar içeride"

Başka bir vatandaş, "Bel fıtığım var ama yine de geldim. Özellikle Murat Çalık'ın içerden çıkmasını çok istiyorum. Ekrem İmamoğlu olsun, öbürleri olsun, hepsinin dışarı çıkmasını istiyorum. Suçlular dışarıda, suçsuzlar içeride" dedi.

"Bu memleketi bu hükümet bitirdi"

CHP'nin bütün mitinglerine gittiğini söyleyen vatandaş, "Hayvancılığın sorunları çok. Giderleri fazla, geliri yok. Ülkenin sorunları çok büyük. Ülke elden gidiyor. Ankara, Kayseri, her tarafı dolaştık. Ülkenin sorunları çok, gençliğin sorunları çok, hayvancılığın sorunları hepten çok. Bu memleketi bu hükümet bitirdi. İnşallah bunları def edip kurtulacağız. Hayırlısı olsun bakalım. Genel başkanın da bu konuda söyleyecekleri vardır zaten. İnşallah memleketin sorunlarına bir çözüm gelir" ifadelerini kullandı.

"Seçim istiyoruz, seçim, seçim, seçim"

Dayanma gücünün kalmadığını vurgulayan bir vatandaş, seçim çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"Emeklilerin hali belli. Ülkemizin hali belli. Bu yaştan sonra biz rahat etmek istiyoruz. Artık bu iktidarı istemiyoruz yeter ki gitsin. En kısa zamanda seçim istiyoruz. Bu kadar basit. Ben 70 yaşına geldim. 80 yaşına yaklaşan eşimin aldığı maaşı bir söylesem şaşarsınız. O adam 40 yılını verdi. 26 yılını İstanbul'a verdi. Böyle bir ortamı görmedik. Üç çocuk okuttuk, evlendirdik, iş güç sahibi yaptık. Şimdi bir eşim, bir ben, iki kişi geçinemiyoruz. Ne diyeyim başka? Söyleyeceğim çok şey var da söylemek istemiyorum, dolduk. Artık bıktık. Onun için seçim istiyoruz, seçim, seçim, seçim."

"Bu iktidara bir kere oy vermiştim ama çok pişmanım"

Başka bir vatandaş, emeklilerin zor durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özgür Özel'den başka seçeneğimiz yok. Bitti hayatımız. Biz emekliler bittik. Akşam eve geliyorum, eşimle kavga ediyorum. Pazara gidiyorum, 'şunu al' diyor, alıyorum, para bitiyor. Eve geliyorum, 'neye harcadın' diyor. Zeytinin kilosu 500 lira. Bin lira da kıyma alınca evde yine hesap vermek zorunda kalıyorum. Nedir bizim bu çektiklerimiz? Bu iktidara bir kere oy vermiştim ama çok pişmanım. Geleceği gördüğüm için uçuruma gittiğimiz için gördük. Bir de şu haksızlığa karşı inan ki ayaktayız. İnşallah o kurtaracak bayanları. Tek ümidimiz bu kaldı. Başka yok. İnşallah gümbür gümbür gelecek. Seçimi bekliyoruz. Bu haksızlıklar ne böyle? Gerçekten bu haksızlığa tahammülümüz yok. Adalet istiyoruz, adalet, hukuk yok. Ülkemiz güzel yönetilsin, öyle tehditlerle değil. Haksız yere rakibini alıp içeri atmak yok. Düzenli bir şekilde yönetilecek."

"Geleni içeri alıyorlar, gideni içeri alıyor. Böyle bir düzen olur mu?"

CHP'nin insanları özgürlüğe kavuşturacağını söyleyen vatandaş, şunları kaydetti:

"Bu memleket hepimizin memleketi. Biz İsmet Paşa'nın, Atatürk'ün torunlarıyız. Ben 70 yaşındayım. Ben bu ülkede böyle bir düzen görmedim. Geleni içeri alıyorlar, gideni içeri alıyor. Böyle bir düzen olur mu? Gazete olarak sizlere soruyoruz: Benim atam, dedem bu partiyle gelmiş, gitmiş. Biz hayatta böyle bir düzeni görmedik. Ben Almanya'ya bin TL'ye yolcu taşırdım. Üstüne bir de 500 TL ile gelirdim Türkiye'ye. Şimdi 50 bin marka git gel kurtarmıyor."

"Üç kanal hariç kanal göremiyoruz, kanallara da yasak geliyor"

Bu ülkeye inşallah bir düzen gelecek. Gençlere yazık, üniversiteli çocuklar hep boşta geziyor. Pazar yerinde çalışan üniversiteli çocukları görüyorum ben. 20 bin liraya muhtaç etti bizi. Ekmeğe muhtaç olduk biz. Ben bir şey alamaz duruma düştüm. Türkiye'de 250 liraya biber, domatese yediğimizi duyduk mu? Şimdi duyduk. Eskiden bahçemizde domates, biber yetiştiriyorduk. Ne oldu bu ülkenin topraklarına? Adam çiftçiye destek vermezse ne olacak? Patates markette 20 lira tarlada 4 lira... Adam diyor ki 4 liraya veremeyorum patatesi... Hemşerim, Allah yardımcımız olsun. Gidişatımız iyi değil. Sizin gibi gençlere bu ülkenin ihtiyacı var. Bizlerden de size bir ağabeyi asihati: Gerçekleri söylerseniz çok iyi olur. Üç kanal hariç kanal göremiyoruz. Kanallara da yasak geliyor."