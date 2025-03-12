New York\'ta Filistin Destek Yürüyüşü

NEW YORK, 12 Mart (Xinhua) -- Donald Trump yönetiminin Ortadoğu, üniversite kampüslerinde düzenlenen protestolar ve göçmenlerle ilgili politikalarını protesto etmek üzere New York'ta toplanan yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.
Salı günü öğleden sonra Washington Park'tan Aşağı Manhattan'daki Belediye Binası'na doğru yürüyen göstericilerden onlarcası polis tarafından gözaltına alındı.
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