Nexans Türkiye 100 milyon dolarlık ihracat hedefiyle dünya pazarına ulaşmayı amaçlıyor

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NEXANS Türkiye, yangına dayanıklı kabloların üretiminde ve Ar-Ge çalışmalarında Tuzla ve Denizli fabrikalarını küresel bir üs olarak konumlandırmayı ve Tuzla'daki merkezde geliştirilen yenilikçi kabloların, 2025 yılı itibarıyla 100 milyon dolarlık ihracat hedefiyle dünya pazarına ulaşmasını hedefliyor. Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, "2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdümüzü duyurduk. Bu hedef doğrultusunda, çevresel sorumluluk, çalışan bağlılığı ve iş performansını dengeleyen E3 yönetim modelimize güveniyoruz" dedi.

41 ülkede 28 bin 500 çalışanıyla elektrifikasyon alanında küresel hizmet sunan Nexans, yangına dayanıklı kablo üretimi ve Ar-Ge çalışmalarında Tuzla'da yer alan fabrikasını stratejik bir üs olarak seçti. Tuzla'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen yangına dayanıklı kablolar, global piyasalarda en yüksek standartları karşılamak üzere tasarlanıyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Nexans Türkiye, bu yenilikçi ürün grubuyla 2025 yılı itibarıyla 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DA HER 30 SANİYEDE BİR YANGIN VAR

Avrupa'da her 30 saniyede bir yangın meydana gelirken, elektrik kaynaklı yangınlar bu yangınların yüzde 21,2'sini oluşturuyor. Türkiye'de yalnızca bina yangınlarından kaynaklanan maddi kayıplar yılda 1,17 milyar TL'yi buluyor. Yangınlar, yalnızca maddi zararlara değil, aynı zamanda hayati kayıplara yol açıyor: her yıl yaklaşık 4 bin ölüm ve 134 bin yaralanma kaydediliyor. Artan elektrik tüketimi, yangın risklerini küresel ölçekte büyüterek modern yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor.

'2050 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ULAŞMA TAAHHÜDÜMÜZÜ DUYURDUK'

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, Nexans'ın yangına dayanıklı kablolarıyla Türkiye'de ihracat rekorları kırdığını ve ülkenin sürdürülebilir geleceğine ve ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Kurtiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Nexans olarak, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımına yönelik çözümler sunmaya, elektrifikasyonu desteklemeye ve enerji dönüşümünü ilerletmeye kararlıyız. Ayrıca, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdümüzü duyurduk. Bu hedef doğrultusunda, çevresel sorumluluk, çalışan bağlılığı ve iş performansını dengeleyen E3 yönetim modelimize güveniyoruz. Bu model, hem operasyonlarımızın hem de gezegenimizin sürdürülebilirliği için şirketimizi sorumlu bir şekilde yönetmemizi sağlıyor."

'AMAÇ KABLO KAYNAKLI YANGINLARIN ÇIKMASININ ZEHİRLENMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK'

Kurtiş, "Amaç kablo kaynaklı yangınların çıkmasının, yayılmasının ve dumandan kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek. Nexans, Yangın Güvenliği segmentinde yer alan ürünleri ile yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada da yangın güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Düşük yangın tehlikesine sahip kablolar, yangının yayılmasını yavaşlatırken; yangına dayanıklı kablolar ise kritik sistemlerin üç saate kadar çalışmasını sağlayarak güvenli tahliyeyi mümkün kılıyor. Örneğin acil durum aydınlatmaları, yangın alarm sistemleri ya da yangın müdahale sistemleri, yangına maruz kalsa bile, yangına dayanıklı kablolar sayesinde üç saate kadar çalışmaya devam ederek hayat kurtarıyor. Ayrıca Nexans Yangın Güvenliği ürünleri, duman salınımını ve asit emisyonlarını sınırlayarak yangına bağlı ölümlerin yüzde 80'inin nedeni olan duman zehirlenmesi riskini büyük ölçüde azaltıyor" diye konuştu.

'HEM YEREL HEM DE KÜRESEL PAZARLARA LİDERLİK EDİYORUZ'

Kurtiş Tuzla Fabrikası'nda düzenledikleri basın toplantısında yangına dayanıklı kabloların sahip olduğu ileri teknolojiyi, gerçekleştirdikleri testler ile basın mensupları ile paylaştı. "Yangın güvenliği bizim için bir ürün değil, bir taahhüttür. Her geçen gün hayatımızda daha fazla kablo, daha fazla sistem ile yaşamaya başlıyoruz. Bu dönüşüm, güvenlik ihtiyaçlarını da artırıyor. Nexans olarak, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller ve veri merkezleri gibi yüksek güvenlik gereksinimleri olan projeler için en ileri teknolojiyi sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki iki lokasyondaki yangın güvenliği Ar-Ge merkezimizle hem yerel hem de küresel pazarlara liderlik ediyoruz. Tuzla'da geliştirilen yangına dayanıklı kablolar, sadece Türkiye için değil, küresel piyasalar için de yüksek standartları temsil ediyor. 2025 itibarıyla bu ürünlerin ihracatından 100 milyon dolarlık bir gelir hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtiş son olarak şunları söyledi:

"Nexans Türkiye'nin Tuzla'daki fabrikası, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor. Tuzla'da yer alan yangın testleri laboratuvarı, Nexans'ın dünya genelindeki fabrikaları için referans niteliğinde bir merkez olarak kabul ediliyor. 2024'te, Tuzla'daki üretim ve Ar-Ge merkezi, 2024 yılında "En Dijital Fabrika" ödülüne layık görülmüş, Ar-Ge yatırımlarıyla sektörde liderliğe perçinlemiştir. Turkish Time verilerine göre, Nexans Türkiye, Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan ilk 10 şirket arasında yer alıyor."