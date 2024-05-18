NEXT by TRT World Forum'da 'Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü' paneli düzenlendi - Son Dakika
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NEXT by TRT World Forum'da 'Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü' paneli düzenlendi

NEXT by TRT World Forum\'da \'Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü\' paneli düzenlendi

TRT World Forum'un 'Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü' başlıklı paneli İstanbul'da gerçekleştirildi. Panelde Elman Barış Merkezi Direktörü Ilwad Elman, aktivist Bushra Amiwala ve insan hakları savunucusu Isra Chaker konuştu. Gençlerin barışın inşası sürecinde rol oynaması gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, uluslararası organizasyonlara güvenin azaldığına dikkat çekti.

18.05.2024 15:57
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NEXT by TRT World Forum'un "Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü" başlıklı bu yılki ilk paneli İstanbul'da düzenlendi.

Genç gazeteciler, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü üyeleri, girişimciler ve akademisyenleri bir araya getiren TRT'nin uluslararası etkinliği "NEXT by TRT World Forum"un üçüncüsü İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

"Barışın Genç Mimarları: Gelecek Neslin Rolü" başlıklı panelde Elman Barış Merkezi Direktörü Ilwad Elman, ödüllü aktivist Bushra Amiwala ve insan hakları savunucusu Isra Chaker konuştu.

Elman, gençlerin barışın inşası sürecinde rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, kendilerini yenilemeyen eski kurumlara meydan okunması gerektiğini söyledi.

Çocukken ailesinin Somali'den ayrıldığını ve Kanada'ya sığındığını belirten Elman, barış aktivisti olarak Somali'ye döndüğünü ve orada yaşam gayesini bulduğunu dile getirdi.

Elman, gençlerin uluslararası organizasyonlara güvenmediğine dikkati çekerek, Gazze'deki katliamın gençleri etkilediğini ve kurumları daha çok eleştirmesine yol açtığını kaydetti.

ABD'deki Filistin destekçisi üniversite protestoları

Aktivist Amiwala, ABD'de kutuplaşmanın zirveye ulaştığına işaret ederek, gençlerin sosyal medya sayesinde iletişimde kalabildiğini ve hakikate erişebildiğini anlattı.

Ülkesindeki gençlerin eleştirel farkındalığa ulaştığına dikkati çeken Amiwala, üniversitelerdeki Filistin destekçisi protestoların ABD yönetimini barışa yönelik adım atmaya zorlamayı amaçladığını vurguladı.

Amiwala, ülkesindeki eğitim müfredatının tarih konusunda gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, tarihi anlatan ders kitaplarının daha kapsayıcı olmasını diledi.

Gazze'de yaşananlara karşı çıkmak "ahlaki sorumluluk"

İnsan hakları savunucusu Chaker, ABD'li gençlerin barış talep edilen protestolarda her zaman ön planda olduğunun altını çizerek, İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" konusunda sessiz kalamayacaklarını söyledi.

Gazetecilerin hayatını tehlikeye atarak Gazze'de yaşananları aktardığına işaret eden Chaker, bu haberleri gördükten sonra yaşananlara karşı çıkmanın ahlaki sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Chaker, ABD'de Müslüman olması nedeniyle geçmişte ayrımcılığa uğradığını belirterek, statükoyu reddettiğini ve ayrımcılığa karşı harekete geçmeye karar verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Trt, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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