Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Geniş Video İzle

Niğde'de 2 gün boyunca haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan ve sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkili, kiraladıkları dairede çekiçle vücutlarına defalarca vurularak öldürüldü. Dehşete düşüren olayla Yalçın'ın kocası gözaltına alındı.

23.11.2024 13:11  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde haber alınamayan 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

DARP VE YARA İZLERİ VARDI

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

YASAK AŞK CİNAYETİ Mİ?

Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ramazan Özkan, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Kurban, Niğde, Hukuk, Suç, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Eren:
    Hak ettikleri gibi bir ölüm inşşalah çok ceza almaz 6 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Cenabet mi gittiler acaba 4 0 Yanıtla
  • Seyit Yıldız:
    ellerine sağlık doğru olanı yaptın Adalet olsaydı devlet serbest bırakırdı 2 0 Yanıtla
  • Seyit Yıldız:
    benim yorumum neden görünmüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.