Niğde'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Niğde'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama

27.06.2026 09:32
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Niğde'deki havai fişek fabrikasında patlama sonucu 1 ölü, 1 yaralı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

1) NİĞDE'DE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

NİĞDE'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Dün saat 16.45 sıralarında Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Bor Devlet Hastanesi ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasının yer altı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Demirbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK'

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VE 1 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 1 mülkiye başmüfettişi ve 1 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme ve değerlendirme yapmak üzere müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ - Ali KADI/NİĞDE,

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2) EĞİTİM SÜRÜŞÜNDE MOTOSİKLETLE DEREYE UÇAN KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Bornova ilçesinde eğitim sürüşü yaptığı motosikletle yol kenarındaki dereye uçan Nur Elhuseyin (29) hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 3 çocuk annesi Nur Elhuseyin'e eşi motosiklet kullanmayı öğretmek için bir süre eğitim verdi. Ardından iddiaya göre, Nur Elhuseyin, deneme sürüşü yapmak istedi. Bu sırada Elhuseyin'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak dereden çıkarılan Nur Elhuseyin, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nur Elhuseyin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, Nur Elhuseyin'nin eşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA

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