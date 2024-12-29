Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Niğde\'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

22 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'un kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, motosikletinin ve cep telefonunun bulunduğu Azatlı Baraj Gölü çevresinde devam ediyor. Çalışmalara çeşitli illerden AFAD ve emniyet dalgıç ekipleri katıldı.

29.12.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
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NİĞDE'de kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan Osman Şükrü Dinçsoy'u (22) arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, 4'üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Jandarma ile Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen 4 dalgıç ekibi de baraj gölünde çalışmalara destek verdi. Vali Cahit Çelik de sürdürülen arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AFAD ekipleri, JAK ve SAK timlerinden oluşan toplam 65 personel, 16 araç ve 3 botla devam eden çalışmalarda şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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