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Niğde'de Zirai İlaç İçeren Tenekeden Patlama: 4 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Niğde'de Zirai İlaç İçeren Tenekeden Patlama: 4 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kargo firması çalışanları, tenekedeki zirai ilaçlarla temas edince yüklemeyi durdurdu. Olayın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

08.01.2024 - 12:34,
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NİĞDE'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kentteki PTT Kargo Şubesi'nde, dağıtıma çıkmaya hazırlanan kargo firması çalışanları, gönderileri araçlarına yerleştirirken, içinde zirai ilaç olan teneke patladı. Tenekedeki zirai ilaçlarla temas eden çalışanlar, yüklemeyi durdurdu. İhbarla adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin ölçümlerinde tenekede kimyasal maddenin yoğun çıkması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Niğde\'de Zirai İlaç İçeren Tenekeden Patlama: 4 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Niğde'de Zirai İlaç İçeren Tenekeden Patlama: 4 Çalışan Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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