Niğde\'deki Köpek Ölümleri... Konya Bölge İdare Mahkemesi, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hakkında Soruşturma İzni Verdi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, AK Partili Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evindeki köpeklerin öldürülmesine ilişkin Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. hakkında Niğde Valiliği'nin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, "İtirazımız kabul edildi, yani savcılığın 'gerek görmediği' itirazın aslında gerekli olduğu ortaya çıktı. Belediyeler sanmasın ki suçları cezasız kalacak. Niğde Belediyesi'yle yargıda hesaplaşacağız" dedi.

AK Partili Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in yönetimindeki Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evindeki köpeklerin geçen ağustos ayında "uyutularak" toplu mezarlara gömüldüğü öne sürülmüş, olay hayvanseverlerin yoğun tepkisine neden olmuştu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, "Niğde Belediyesi geçici bakımevine getirilen ve bakımevinde bulunan hayvanların enjeksiyon yöntemiyle öldürüldüğü, hayvan mezarlığı adı altında çukurlara atılıp, üzeri biraz kapatılarak barınaktaki hayvanların kasıtlı öldürülerek görevin kötüye kullandığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B., Niğde Belediyesi'nde veteriner hekim, veteriner teknikeri ve sahipsiz hayvan geçici bakımevinde çalışanların da yer aldığı toplam 27 kişi hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne soruşturma izni verildi

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. ve 26 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermemişti. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde Valiliği'nin kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

"İlgili hakkında soruşturma izni verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir"

Oyçokluğuyla verilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyanın incelenmesinden, olaya ilişkin 14 Eylül 2024 tarihli ön inceleme raporunda ifadesine başvurulan geçici bakımevi çalışanı üç kişinin beyanlarında; geçici bakımevine getirilen hayvanların, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B.'nin talimatı ile ilaç verilerek öldürüldüğü yönündeki beyanları ile dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte dikkate alındığında, ilgiliye yapılan isnatla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi için yeterli emarenin mevcut olduğu kanaatine varılmış olup, şikayet konusu olayda T.B.'nin kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılacak olan adli tahkikat ve ayrıntılı araştırma ile ortaya çıkacağından, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırma yapılabilmesi için ilgili hakkında soruşturma izni verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; itiraz isteminin kabulü ile itiraza konu kararın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısım yönünden kaldırılmasına, T.B. hakkında soruşturma izni verilmesine, dosyanın, 4483 sayılı Kanun'un 11. maddesi gereğince yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek ve karardan bir suretin ilgililere tebliğ edilmek üzere Niğde Valiliği'ne gönderilmesine, 7 Kasım 2024 oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi."

"Niğde Belediyesi'yle yargıda hesaplaşacağız"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. hakkında soruşturma izni verilmesini, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bakımevine sürekli giden gönüllüler, kaybolan hayvanlar olduğunu fark etti ve bu hayvanları sorduklarında 'sahiplendirildikleri' iddia edildi. Ancak sonrasında sahiplendirildiği iddia edilen köpeklerin barınaktan çok uzak bir bölgede çukurlara atılmış olduklarını gördüler ve hatta burada yüzlerce hayvan cesedinin olduğunu devasa bir mezarlık alanı buldular ve bize ulaştılar. Bunun üzerine hemen savcılığa başvuru yaptık, sadece dilekçe vermedik, sözlü olarak da anlattık. Ancak savcılık ne mezarlıkta inceleme yaptı, ne de bakımevi çalışanlarını dinledi ne de başka bir delil topladı. Bu sırada gönüllüler mezar alanında gece ya da sabaha karşı saatlerde mezarlığa topluca atılan hayvanlar olduğunu görmeye devam ettiler.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde Belediyesi'nde çalışan 27 kişi hakkında soruşturma izni talep etti. Ancak bu sırada Savcılık bakımevinde çalışan işçi statüsünde yani soruşturma iznine tabi olmayan personel hakkında bir soruşturma yürütmedi. Bu sırada deliller (mezar alanı) kaybolmaya devam etti, bakımevinde kamera ya da belge incelemesi yapılmadı. Niğde Valiliği, soruşturma izni talebi nedeniyle yürüttüğü idari tahkikatta 3 bakımevi çalışanın veteriner işleri müdürü aleyhine ifade vermiş olmasına rağmen valilik soruşturma iznine gerek olmadığına karar verdi ve savcılık bu karara itiraz etmedi. Savcılıkla yaptığımız görüşmede 'itiraz etmeye gerek duymadığı' ifade edilmiş olsa da biz Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'ne itiraz başvurusu yaptık.

Ve bu itirazımız kabul edildi, yani savcılığın 'gerek görmediği' itirazın aslında gerekli olduğu ortaya çıktı. Belediyeler sanmasın ki suçları cezasız kalacak. Niğde Belediyesi'yle yargıda hesaplaşacağız. Bu sırada, bakımevi müdürü aleyhine ifade veren 3 personelden 1 tanesi belediyeler için sürgün yeri olan kanalizasyon birimine sürüldüğünü, biri emekliye zorlandığının, bir tanesi de mobbing altında olduğunu söylüyor. Tanıklar, son 1 yıl içinde bin civarında hayvanın öldürüldüğünü ifade etti ancak bu savcılık tarafından ne hikmetse hukuka aykırı görülmedi. Oysaki bizim hukuk sistemimizde tanık beyanı oldukça önemli bir delildir. İşçi statüsünde olan ve öldürme eylemlerini gerçekleştirdiği iddia edilen 3 işçi için ise yine deliller toplanmadan 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verdi savcılık. Buna yönelik olarak da Niğde Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığımız itiraz halen devam ediyor."