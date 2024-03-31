81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
NİĞDE SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

NİĞDE SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:39  Güncelleme: 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 317
Açılan Sandık Oranı : % 97,84
Kullanılan Oy : 79.569
Geçerli Oy : 77.407
Katılım Oranı : % 75,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,2828.084
CHPHULUS ÖZEN% 25,519.737
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,0914.780
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,649.008
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 3,852.977
DİĞER% 0,95732
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 0,87673
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 0,82636
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,2159
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,2158
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,1293
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,0650
TKPSERDAR POLAT% 0,0649
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0644
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0643
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0542
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0430
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,0322
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,0321
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,0320
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,0217
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,0215
HAK-PARMELTEM SAN% 0,0111
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,016
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 88,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEŞET DOYGUN% 48,37904
MHPVEDAT KİRAZCI% 46,98878
YENİDEN REFAHFATİH TAŞ% 2,0939
İYİ PARTİUFUK İPEK% 0,8616
SAADETAYHAN ÖZYURT% 0,6913
ZAFER PARTİSİAYŞE SOYER% 0,326
BAĞIMSIZMUSTAFA YANAR% 0,275
DİĞER% 0,275
BTPİSA GÖKTAŞ% 0,051
YTPAYTAÇ DEMİR% 0,051
HÜDA PARYASİN YILDIZ% 0,051
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 54,8812.703
MHPSITKI ERAT% 31,447.277
CHPAHMET YALÇINKAYA% 7,11.643
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 2,73631
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 0,81188
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,7163
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,7161
DİĞER% 0,493
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,2966
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,2659
BTPHACER CANDEMİR% 0,2252
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,2149
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,1636
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,0614
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,0410
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 94,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ PINAR% 37,19695
CHPMUSTAFA EMİROĞLU% 34,99654
MHPGABİL DEMİR% 26,38493
YENİDEN REFAHMUHAMMET YENİGÜL% 0,9117
SAADETRAHİM EMLİ% 0,326
ZAFER PARTİSİBİLAL SOYER% 0,163
YTPNUH BAHADIR SOYLU% 0,051
ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 35,41.134
MHPİBRAHİM TEKİN% 31,841.020
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 31,471.008
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,4715
HKPABDULLAH DEMİRBAŞ% 0,196
YTPMEVLÜT ŞAHİN% 0,165
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,165
SAADETFATİH AKPINAR% 0,165
DEVA PARTİSİHAYRİ İLHAN% 0,093
BTPZEKİ YETİŞ% 0,062
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 85,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 47,931.559
CHPHÜSEYİN TOKER% 47,251.537
MHPMURAT AKTÜRK% 2,478
YENİDEN REFAHGÜLAY BOZ% 1,3544
ZAFER PARTİSİFATİH KOYUNCU% 0,413
HKPİBRAHİM HAKKI ÇATLI% 0,196
HÜDA PAREMRAH DEĞİRMANCI% 0,155
SAADETALİ ÖZMEN% 0,155
YTPÖMER FARUK SAATÇİ% 0,093
BTPMERVE ÇETİN% 0,062
DEVA PARTİSİİZZET TUNÇER% 0,031

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİĞDE SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 23:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: NİĞDE SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement