MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|317
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,84
|Kullanılan Oy
|:
|79.569
|Geçerli Oy
|:
|77.407
|Katılım Oranı
|:
|% 75,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,28
|28.084
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 25,5
|19.737
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,09
|14.780
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,64
|9.008
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 3,85
|2.977
|DİĞER
|% 0,95
|732
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 0,87
|673
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 0,82
|636
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,2
|159
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,2
|158
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,12
|93
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,06
|50
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,06
|49
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,06
|44
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,06
|43
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,05
|42
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,04
|30
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,03
|22
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,03
|21
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,03
|20
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,02
|17
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,02
|15
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,01
|11
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 88,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 48,37
|904
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 46,98
|878
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 2,09
|39
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,86
|16
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 0,69
|13
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE SOYER
|% 0,32
|6
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA YANAR
|% 0,27
|5
|DİĞER
|% 0,27
|5
|BTP
|İSA GÖKTAŞ
|% 0,05
|1
|YTP
|AYTAÇ DEMİR
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|YASİN YILDIZ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 54,88
|12.703
|MHP
|SITKI ERAT
|% 31,44
|7.277
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 7,1
|1.643
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 2,73
|631
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,81
|188
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,7
|163
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,7
|161
|DİĞER
|% 0,4
|93
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,29
|66
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,26
|59
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,22
|52
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,21
|49
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,16
|36
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,06
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,04
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 94,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ PINAR
|% 37,19
|695
|CHP
|MUSTAFA EMİROĞLU
|% 34,99
|654
|MHP
|GABİL DEMİR
|% 26,38
|493
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET YENİGÜL
|% 0,91
|17
|SAADET
|RAHİM EMLİ
|% 0,32
|6
|ZAFER PARTİSİ
|BİLAL SOYER
|% 0,16
|3
|YTP
|NUH BAHADIR SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 35,4
|1.134
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 31,84
|1.020
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 31,47
|1.008
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,47
|15
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,19
|6
|YTP
|MEVLÜT ŞAHİN
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,16
|5
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,16
|5
|DEVA PARTİSİ
|HAYRİ İLHAN
|% 0,09
|3
|BTP
|ZEKİ YETİŞ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,35
|Katılım Oranı
|:
|% 85,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 47,93
|1.559
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 47,25
|1.537
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,4
|78
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,35
|44
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,4
|13
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,19
|6
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,15
|5
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,15
|5
|YTP
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|% 0,09
|3
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,06
|2
|DEVA PARTİSİ
|İZZET TUNÇER
|% 0,03
|1
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, CHP adayı Ferdi Zeyrek en yüksek oyu aldı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Aynı sandıkta Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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