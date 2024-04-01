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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:13  Güncelleme: 00:15
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 320
Açılan Sandık Oranı : % 98,77
Kullanılan Oy : 80.334
Geçerli Oy : 78.098
Katılım Oranı : % 75,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,3328.373
CHPHULUS ÖZEN% 25,4819.902
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,1214.934
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,639.081
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 3,873.021
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 0,88684
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 0,86672
DİĞER% 0,78613
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,21165
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,2157
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,1297
TKPSERDAR POLAT% 0,0752
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,0751
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0751
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0645
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0543
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0433
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,0325
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,0323
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,0322
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,0218
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,0216
HAK-PARMELTEM SAN% 0,0213
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,017
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEŞET DOYGUN% 49,241.036
MHPVEDAT KİRAZCI% 46,1970
YENİDEN REFAHFATİH TAŞ% 2,1445
İYİ PARTİUFUK İPEK% 0,8117
SAADETAYHAN ÖZYURT% 0,6213
DİĞER% 0,388
ZAFER PARTİSİAYŞE SOYER% 0,286
BAĞIMSIZMUSTAFA YANAR% 0,245
BTPİSA GÖKTAŞ% 0,051
YTPAYTAÇ DEMİR% 0,051
HÜDA PARYASİN YILDIZ% 0,051
DEVA PARTİSİFATİH ÖZÇELİK% 0,041
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 54,7612.673
MHPSITKI ERAT% 31,137.206
CHPAHMET YALÇINKAYA% 7,11.643
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 2,82652
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 0,81187
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,75173
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,7162
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,64147
DİĞER% 0,2865
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,2661
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,2456
BTPHACER CANDEMİR% 0,2455
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,1638
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,0717
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,0410
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 93,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ PINAR% 37,19695
CHPMUSTAFA EMİROĞLU% 34,99654
MHPGABİL DEMİR% 26,38493
YENİDEN REFAHMUHAMMET YENİGÜL% 0,9117
SAADETRAHİM EMLİ% 0,326
ZAFER PARTİSİBİLAL SOYER% 0,163
YTPNUH BAHADIR SOYLU% 0,051
ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 35,431.134
MHPİBRAHİM TEKİN% 31,861.020
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 31,491.008
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,4715
HKPABDULLAH DEMİRBAŞ% 0,196
YTPMEVLÜT ŞAHİN% 0,165
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,165
SAADETFATİH AKPINAR% 0,155
BTPZEKİ YETİŞ% 0,062
DEVA PARTİSİHAYRİ İLHAN% 0,031
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 85,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 48,851.819
CHPHÜSEYİN TOKER% 46,321.725
MHPMURAT AKTÜRK% 2,3688
YENİDEN REFAHGÜLAY BOZ% 1,3751
ZAFER PARTİSİFATİH KOYUNCU% 0,4316
HKPİBRAHİM HAKKI ÇATLI% 0,197
HÜDA PAREMRAH DEĞİRMANCI% 0,166
SAADETALİ ÖZMEN% 0,166
YTPÖMER FARUK SAATÇİ% 0,083
BTPMERVE ÇETİN% 0,052
DEVA PARTİSİİZZET TUNÇER% 0,031

Kaynak: AA

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