Nijerya, Libya'da mahsur kalan 158 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi - Son Dakika
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Nijerya, Libya'da mahsur kalan 158 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandıkları Libya'da mahsur kalan 158 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi. Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Mohammed Mohammed, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle gerçekleştirilen tahliye operasyonunda 45 kadın, 26 çocuk ve 10 bebek de bulunduğunu belirtti. Bu ay içinde toplam 1776 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkeye getirildiği bildirildi. Nijerya'da ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren halk, Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden geçmeye çalışırken çeşitli tehlikelerle karşılaşıyor.

26.07.2024 01:00
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Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandıkları Libya'da mahsur kalan 158 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Mohammed Mohammed, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle, aralarında 45 kadın, 26 çocuk ve 10 bebeğin bulunduğu 158 düzensiz göçmeni daha Libya'dan tahliye ettiğini belirtti.

Mohammed, IOM işbirliğiyle yürütülen Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında bu ay Libya'dan toplam 1776 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkeye getirildiğini bildirdi.

Nijerya hükümetinin, IOM işbirliğinde yürüttüğü VHR kapsamında, bu yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle milyonlarca Nijeryalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya, Libya'da mahsur kalan 158 düzensiz göçmeni ülkeye getirdi - Son Dakika

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