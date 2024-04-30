Nikaragua Büyükelçisi: Tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nikaragua Büyükelçisi: Tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak

Nikaragua Büyükelçisi: Tüm gözler Almanya\'nın üzerinde olacak

Nikaragua'nın Almanya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada istediği tedbir kararı reddedildi. Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin artması durumunda harekete geçeceklerini belirtti ve tüm gözlerin Almanya üzerinde olacağını söyledi. Almanya ise tedbir talebi kararının reddedilmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

30.04.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, Almanya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davada, tedbir kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Almanya bunun farkında olmalı, tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Nikaragua'nın Almanya aleyhine UAD'de açtığı davada, ihtiyati tedbirlere ilişkin karar açıklandı.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine istediği tedbirler, 15'e karşı 1 oyla "tedbir kararı vermeyi gerektirecek derece bir aciliyet olmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

Kararı gazetecilere değerlendiren Argüello, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin artırması durumunda Nikaragua'nın harekete geçeceğini bildirerek, "Almanya, bunun farkında olmalı, tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak." dedi.

Argüello, Divanın bugünkü kararında, Filistin'de yaşananları korkunç bulduğunu ve devletlerin uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlattığını aktararak, "Mahkeme bir bakıma Almanya'nın Soykırım Sözleşmesi'ne ve Cenevre Konvansiyonlarına uyması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Divanın, mevcut delil durumu sebebiyle tedbir kararına hükmetmediğini kaydeden Argüello, "Eğer bu durumda bir değişiklik olursa, Nikaragua bunu Divanın dikkatine sunacaktır." ifadesini kullandı.

Almanya'nın UNWRA'ya desteğini devam ettirmesi

Argüello, Divandan talep ettikleri tedbirler arasında Almanya'nın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) olan yardımlarını geçici olarak durdurma kararından dönmesi olduğunu anlatarak, "Almanya, birkaç gün önce UNWRA'ya olan desteğine devam etme kararı aldığını açıkladı. Bu, bizim taleplerimiz arasındaydı. Umuyoruz ki; bu davanın varlığı, tüm devletlerin özenle hareket etmesini ve sorumluluklarını hatırlamasını sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Dava devam ediyor

Davanın henüz yeni başladığını dile getiren Argüello, şunları kaydetti:

"Geçici tedbirler sadece ihtiyaten isteniyor. Dava henüz yeni başladı, devam edecek ve uzun sürecek. Bu davayı açarken bizim söylediğimiz şuydu; İsrail'e silah gönderen üçüncü ülkelerin, Filistin'de işlenen suçlara katkı sundukları, yardım ettikleri ve bu suçların işlenmesini kolaylaştırdıkları durumlarda uluslararası hukuku ihlal ettiklerini göstermek."

Alman muhabirin, "Nikaragua'nın davayı açarken, Rusya'dan yardım aldığı" şeklindeki sorusunu gülerek yanıtlayan Argüello, Nikaragua'nın UAD'de en fazla davası olan devlet ve UAD nezdinde 40 yıllık dava tecrübesi olduğunu belirtti.

Argüello, Rusya veya başka bir devletten yardım almaya ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.

Almanya karardan memnun

Almanya adına basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Tania von Uslar-Gleichen ise tedbir talebi kararının verilmemiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İhtiyati tedbir verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın 15'e karşı 1 oyla alınmasının açık şekilde Almanya'nın üzerine düşeni yaptığını gösterdiğini belirten Uslar-Gleichen, Almanya'nın Gazze'ye yönelik insani yardımlarının devam ettiğini, bu yardımların artması için her türlü çabayı gösterdiklerini ve iki devletli siyasi bir çözümü desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Nikaragua, Almanya, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikaragua Büyükelçisi: Tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
11:58 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler dekanlık binasını bastı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:16 Eski ABD Başkanı Trump’a “sus payı“ davasında “konuşma yasağı“nı ihlalden para cezası Eski ABD Başkanı Trump'a "sus payı" davasında "konuşma yasağı"nı ihlalden para cezası
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 22:31:07. #1.13#
SON DAKİKA: Nikaragua Büyükelçisi: Tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement