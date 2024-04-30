Nikaragua Büyükelçisi: Tüm gözler Almanya\'nın üzerinde olacak

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Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, Almanya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtıkları davada, tedbir kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Almanya bunun farkında olmalı, tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Nikaragua'nın Almanya aleyhine UAD'de açtığı davada, ihtiyati tedbirlere ilişkin karar açıklandı.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine istediği tedbirler, 15'e karşı 1 oyla "tedbir kararı vermeyi gerektirecek derece bir aciliyet olmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

Kararı gazetecilere değerlendiren Argüello, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin artırması durumunda Nikaragua'nın harekete geçeceğini bildirerek, "Almanya, bunun farkında olmalı, tüm gözler Almanya'nın üzerinde olacak." dedi.

Argüello, Divanın bugünkü kararında, Filistin'de yaşananları korkunç bulduğunu ve devletlerin uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlattığını aktararak, "Mahkeme bir bakıma Almanya'nın Soykırım Sözleşmesi'ne ve Cenevre Konvansiyonlarına uyması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Divanın, mevcut delil durumu sebebiyle tedbir kararına hükmetmediğini kaydeden Argüello, "Eğer bu durumda bir değişiklik olursa, Nikaragua bunu Divanın dikkatine sunacaktır." ifadesini kullandı.

Almanya'nın UNWRA'ya desteğini devam ettirmesi

Argüello, Divandan talep ettikleri tedbirler arasında Almanya'nın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNWRA) olan yardımlarını geçici olarak durdurma kararından dönmesi olduğunu anlatarak, "Almanya, birkaç gün önce UNWRA'ya olan desteğine devam etme kararı aldığını açıkladı. Bu, bizim taleplerimiz arasındaydı. Umuyoruz ki; bu davanın varlığı, tüm devletlerin özenle hareket etmesini ve sorumluluklarını hatırlamasını sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Dava devam ediyor

Davanın henüz yeni başladığını dile getiren Argüello, şunları kaydetti:

"Geçici tedbirler sadece ihtiyaten isteniyor. Dava henüz yeni başladı, devam edecek ve uzun sürecek. Bu davayı açarken bizim söylediğimiz şuydu; İsrail'e silah gönderen üçüncü ülkelerin, Filistin'de işlenen suçlara katkı sundukları, yardım ettikleri ve bu suçların işlenmesini kolaylaştırdıkları durumlarda uluslararası hukuku ihlal ettiklerini göstermek."

Alman muhabirin, "Nikaragua'nın davayı açarken, Rusya'dan yardım aldığı" şeklindeki sorusunu gülerek yanıtlayan Argüello, Nikaragua'nın UAD'de en fazla davası olan devlet ve UAD nezdinde 40 yıllık dava tecrübesi olduğunu belirtti.

Argüello, Rusya veya başka bir devletten yardım almaya ihtiyaçları olmadığının altını çizdi.

Almanya karardan memnun

Almanya adına basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Tania von Uslar-Gleichen ise tedbir talebi kararının verilmemiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İhtiyati tedbir verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın 15'e karşı 1 oyla alınmasının açık şekilde Almanya'nın üzerine düşeni yaptığını gösterdiğini belirten Uslar-Gleichen, Almanya'nın Gazze'ye yönelik insani yardımlarının devam ettiğini, bu yardımların artması için her türlü çabayı gösterdiklerini ve iki devletli siyasi bir çözümü desteklediklerini kaydetti.