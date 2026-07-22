Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı - Son Dakika
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Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

22.07.2026 15:27
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İstanbul Silivri'de arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, suda kaybolmasının ardından itfaiye ekiplerince ölü olarak bulundu. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Taşdemir'in ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, olay anında yanında olan arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Silivri’de serinlemek amacıyla arkadaşıyla gölete giren yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, suda gözden kayboldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda genci cansız bedenine ulaşılırken, yanında bulunan arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Silivri Selimpaşa Mahallesi 600’üncü Sokak’ta bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla gölete girdi. Gölette yüzdüğü sırada bir süre sonra gözden kaybolan Taşdemir'i göremeyen arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

ACINASI ARAMA ÇALIŞMASI VE İNCELEME

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı arama ve kurtarma ekiplerinin gölette gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Nikita Taşdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme ve jandarma ekiplerinin gölet çevresindeki incelemelerinin ardından Taşdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olay anında Taşdemir’in yanında bulunan arkadaşı, ifadesi alınmak ve olayın detaylarını aydınlatmak üzere gözaltına alınarak Selimpaşa Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı - Son Dakika

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