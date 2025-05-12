Nilüfer Çayı'nın Kapalı Sistemiyle Marmara'ya Akıtılması Planlanıyor - Son Dakika
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Nilüfer Çayı'nın Kapalı Sistemiyle Marmara'ya Akıtılması Planlanıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer Çayı'nı kapalı sistemle Karacabey Boğazı'na ulaştıracak projeyi açıkladı. Çevresel etkilerin azaltılması hedeflenen bu projede, 96 kilometrelik hat üzerinde önemli çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

12.05.2025 18:46
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Nilüfer Çayı kapalı sistem üzerinden Marmara Denizi'ne akacak

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 96 kilometrelik hatta sahip Nilüfer Çayı'nı Karacabey Boğazı'na akıtacak kapalı bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gürkan, bir otelde düzenlenen "AK Parti Bursa Yatırımları" konulu basın toplantısında, Nilüfer Çayı Havzası'yla ilgili 2 yıla yakın bir süredir önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Havzaya ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası olarak fizibilite çalışması yaptıklarını aktaran Gürkan, bunun sıradan bir çalışma olmadığını anlattı.

Nilüfer Çayı Havzası'nın Bursa nüfusunun 2 milyon 300 binini etkisi altına aldığını dile getiren Gürkan, " Keles'ten başlayıp birçok ilçeyi geçip bir şekilde Mustafakemalpaşa'ya giden, 1979 kilometrekarelik 96 kilometrelik hattan bahsediyoruz. Çayı, kapalı sisteme alıp, kapalı sistem üzerinden Karacabey Boğazı'na kadar ulaştırmayı kapsıyor" dedi.

Çaya deşarj yapan 22 arıtma tesisi bulunduğunu vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Hepsi Nilüfer'e veriyor. Arıtma tesisinden çıkan sular tartışmasız kullanılamaz durumda. Günlük 463 bin metreküp su debisi. Derin deşarj 35 metredir. Bizim planladığımız sistemde Karacabey Boğazı'na eksi 42 kodunda boşaltacak şekilde derin deşarj çalıştık. Mesele kolay değil ama özellikle de uzun mesafede de 7,5 kilometre doğu yönünde ileriye deşarj sağlanacak. Bu normalde dünyadaki sistemin çok daha üzerinde sistem olarak öngörülmüştü. 2,2 metrelik betonarme çaplı sistem olarak düşünüldü."

Hidroelektrik santralinin de kurulacağını aktaran Gürken, şöyle devam etti: "Kendini 4 yılda amorti edecek sistem ortaya çıkmıştı. Şu andaki maliyeti 5 milyar lira civarında. Bakan'a arz ettik. Çevre Genel Müdürlüğü tarafından gelip incelemesini yapıp ona göre neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün OSB; ilçe belediyeleri, sanayi bölgelerinin çevre arıtmayla alakalı olan bünyelerin dahil olacağı ve elini taşın altına koyacağı bir sistem olması lazım. Tek başına bir ilçeye veya belediyeye, büyükşehire değil bütün katmanlarımızla bunun üzerinde ilerleyebilirsek sağlıklı netice alacağız. Son dönemlerde bu kaçak deşarjlarla ilgili Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz sıkı takip yapıyor. Gerekli cezaları kesiyorlar."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nilüfer Çayı'nın Kapalı Sistemiyle Marmara'ya Akıtılması Planlanıyor - Son Dakika

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