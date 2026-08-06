ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika
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ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

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ABD'nin North Carolina eyaletindeki Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ SİLAHLA VURULDU

North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgede silahla vurulmuş çok sayıda kişinin bulunduğu, Caswell İlçe Şerif Ofisinin olayla ilgili eyalet yetkililerinden destek talep ettiği aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, yaralananların da olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı - Son Dakika

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