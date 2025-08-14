Nüfus Sorununa Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nüfus Sorununa Dikkat!

Nüfus Sorununa Dikkat!
14.08.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, etkili tedbirler alınmazsa 2100'de ülkemizde ortanca yaşın 60'a yükselebileceğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Eğer, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü nüfus meselesi, sadece ailelerin çocuk sayısı meselesi değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Anadolu Federasyonu'nca düzenlenen, 'Tüten Ocak: Ailenin Geleceği' temalı 19'uncu Anadolu Buluşmaları'na katıldı. 2006 yılından beri gerçekleştirilen bu buluşmalarda, 4 gün boyunca dijitalleşmeden kültür endüstrisine, şehirleşmeden geleneğe kadar farklı başlıklar etrafında aile konuşulacak. Etkinlikte, 5 gün boyunca alanında uzman akademisyenler, sivil toplum üyeleri, iş insanları, siyasetçi, yazar ve entelektüeller çeşitli oturumlarda fikirlerini paylaşacak. Bakan Göktaş programın açılışında yaptığı konuşmasında, ailenin medeniyetin en kadim, en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Tarih boyunca görüyoruz ki toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü zamanlar, devletimiz ve milletimiz en parlak, en kudretli dönemlerini yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması, evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir" diye konuştu.

'DOĞURGANLIK HIZINDA 2,1'İN ÇOK ÇOK ALTINA GERİLEDİK'

Bakan Göktaş, son yıllarda, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç nüfus oranında ciddi bir düşüş olduğunu söyleyerek, "Doğum oranlarında da benzer bir düşüş söz konusu. Doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1,48'e kadar geriledik. Bu rakam, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'in çok çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ülkemizde ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Düşünsenize, çocuksuz bir dünya. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Bugün farklı ülkelerde benzer düşüşler nedeniyle ciddi nüfus problemleri yaşıyor. Eğer biz, şimdiden önlem almazsak, benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü nüfus meselesi, sadece ailelerin çocuk sayısı meselesi değildir" ifadelerini kullandı.

'AİLE POLİTİKALARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

'Aile Yılı'nda son 7 ayda Türkiye'nin dört bir yanında 8 bin 395 etkinlik düzenlediklerini belirten Göktaş, "Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve saha çalışmaları yaptık. Toplumun her kesiminde aileyi merkeze alan güçlü bir bilinç oluşturduk. Tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda. Ben bugün bu güzel sempozyuma katkı sağlamış üniversitelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın koordinasyonunda, aile yapımızı korumak ve güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 'Aile Yılı' kapsamında açıkladığımız doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler buna bir örnektir. Bakanlık olarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Etkinlikler, Politika, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nüfus Sorununa Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:41
Özlem Çerçioğlu’nun ardından 3 belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu'nun ardından 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:49:53. #7.12#
SON DAKİKA: Nüfus Sorununa Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.