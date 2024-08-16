Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve Jeff Monson ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve Jeff Monson ile bir araya geldi

Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela\'nın torunu ve Jeff Monson ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve sporcu Jeff Monson'u ağırladığını duyurdu. Kurtulmuş, Mandela ve Monson'un İsrail'e karşı duruşlarından etkilendiğini belirtti.

16.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve sporcu Jeff Monson ile bir araya geldiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve Jeff Monson'u ağırladığını duyurdu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile birlikte Meclisimizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclisimizde bir araya geldik.

İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan iki değerli kardeşimize göstermiş oldukları cesur duruşları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim' diyerek yüreklerimizi fetheden Monson'ın, Müslüman olduktan sonra ilk Cuma namazını Gazi Meclisimizin içerisinde yer alan camide eda etmesini de oldukça anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Meclis'te son durum

TBMM Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Ahmet Şık'ın konuşması sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve bazı iktidar milletvekilleri, muhalefet millvekillerini darp etti. Yaşanan saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı. TBMM'deki Genel Kurul, kavganın ardından 4 kez ertelendi.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela, Milletvekili, Güney Afrika, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve Jeff Monson ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
08:38 Tayvan beşik gibi sallanıyor Tayvan beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 19:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunu ve Jeff Monson ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement