Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela\'nın torunu ve Jeff Monson ile bir araya geldi

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve sporcu Jeff Monson ile bir araya geldiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve Jeff Monson'u ağırladığını duyurdu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile birlikte Meclisimizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclisimizde bir araya geldik.

İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan iki değerli kardeşimize göstermiş oldukları cesur duruşları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim' diyerek yüreklerimizi fetheden Monson'ın, Müslüman olduktan sonra ilk Cuma namazını Gazi Meclisimizin içerisinde yer alan camide eda etmesini de oldukça anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Meclis'te son durum

TBMM Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Ahmet Şık'ın konuşması sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve bazı iktidar milletvekilleri, muhalefet millvekillerini darp etti. Yaşanan saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı. TBMM'deki Genel Kurul, kavganın ardından 4 kez ertelendi.