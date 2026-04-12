Nuri Aslan: "Sanatın Sustuğu Yerde Adalet Nefes Alamaz; Sanatın Yok Sayıldığı Bir İklimde Demokrasi Asla Yeşeremez"

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar Sergi açılışında, "Sanatın sustuğu yerde adalet nefes alamaz; sanatın yok sayıldığı bir iklimde demokrasi asla yeşeremez. Adaletin ve sanatın aydınlattığı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi. Aslan, Yerebatan Sarnıcı ve Beşiktaş İskesesi'nn İBB'den alınarak Vakıflara devredilmesine de, "İstediğiniz kadar el koyun, tapuları üzerinize geçirin; bizi bu millete hizmet etmekten asla alıkoyamazsınız" sözleriyle tepki gösterdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da, "Yaşanan hukuksuzluklar sona erdiğinde, bu hizmetler daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da yaşanan değişim, bir gün tüm Türkiye'ye yayılacak. Bundan hiç şüphe duymuyorum" diye konuştu.

Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAMEV) tarafından geleneksel hale getirilen "Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar" sergisinin beşincisi Galeri Beylikdüzü'nde sanatseverlerle buluştu. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, TAMEV Başkanı Dr. Erdal Atalay, Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladı.

Aslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sanat, suyun çatlağını bulması gibi her zaman kendine bir yol açar"

"Toplum olarak zorlu sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, sanatın iyileştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tarih boyunca sanatın ve sanatçının engellenmek istendiğine, hatta cezalandırıldığına şahitlik ettik. Ancak sanat, suyun çatlağını bulması gibi her zaman kendine bir yol açar; her koşulda filizlenir ve bizlere hakikati fısıldamaya devam eder."

"Renklerin ve formların kardeşliği, kutuplaştırılan bir toplumun en güçlü şifasıdır"

Çünkü sanat, susturulmak istenenlerin gür sesi; unutulmaya yüz tutan değerlerimizin sarsılmaz hafızasıdır. Bugün beşincisi düzenlenen bu sergi Trabzon'un hırçın dalgalarından, dik yamaçlarından ve kadim kültüründen süzülüp gelen 61 sanatçımızın ortak bir varoluş manifestosudur. Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Mustafa Ayaz'a, Yusuf Katipoğlu'ndan Süleyman Saim Tekcan'a kadar bu sergide iz bırakan ustalarımız bize şunu öğretiyor: Renklerin ve formların kardeşliği, kutuplaştırılan bir toplumun en güçlü şifasıdır.

"Adaletin ve sanatın aydınlattığı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz"

Farklı tonların aynı tuvalde nasıl muazzam bir ahenk yarattığını gördükçe, bir arada yaşama irademizi de yeniden tazeliyoruz. Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul'da başlattığımız kültür ve sanat seferberliği, tam da bu demokratik ve kapsayıcı anlayışa dayanıyor. Bizim bir hayalimiz var: Sanatçının özgürce müretebildiği, sansürün değil ilhamın konuşulduğu; Beylikdüzü'nden Tuzla'ya kadar her semtin sanatla nefes aldığı bir İstanbul. Şuna yürekten inanıyoruz: Sanatın sustuğu yerde adalet nefes alamaz; sanatın yok sayıldığı bir iklimde demokrasi asla yeşeremez. Adaletin ve sanatın aydınlattığı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz"

"Bizi bu millete hizmet etmekten asla alıkoyamazsınız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, geçtiğimiz hafta Yerebatan Sarnıcı ve Beşiktaş İskelesi gibi tarihi yapıların mülkiyet haklarının İBB'den alınarak vakıflara devredilmesine de tepki gösterdi. Aslan, "İstediğiniz kadar el koyun, tapuları üzerinize geçirin; bizi bu millete hizmet etmekten asla alıkoyamazsınız" dedi. Görev süresi boyunca 240'a yakın ecdat yadigarı çeşmeyi restore ettiklerini hatırlatan Aslan, hem Osmanlı mirasına hem de Cumhuriyet değerlerine aynı kararlılıkla sahip çıkacaklarını vurguladı. Hizmet aşkının mekanla sınırlı olmadığını belirten Aslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve Cumhuriyet ışığını tüm dünyaya yaymaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Trabzon bizim memleketimiz, hasretimiz, sevdamız"

Dilek Kaya İmamoğlu da yaptığı açılış konuşmasında; "Bugün Ekrem İmamoğlu da burada olmayı çok isterdi. Bu serginin önceki yıllarda yapılan edisyonlarına katılmaya büyük özen gösterirdi. Sonrasında hep üzerine konuşurduk. Bu serginin, Trabzon özlemimizi nasıl bir nebze olsun hafiflettiğinden söz ederdik. Trabzon'un doğasıyla, kültürüyle, insanıyla sanatçılara nasıl ilham verdiğini konuşurduk. Memleketimizin özgün kültürüyle, güçlü karakteriyle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam ediyoruz. Trabzon'un hayatımızda çok özel bir yeri var. Trabzon bizim memleketimiz, hasretimiz, sevdamız. Birbirimizi ilk tanımaya başladığımız yıllardaki ortak paydamız. Bu yüzden hayatımızda duygusal karşılığı çok güçlüdür. Hikayemizde çok özel bir yeri vardır. Bugün ne yazık ki Ekrem yanımızda olamıyor. Bu özlemi burada bizimle paylaşamıyor. Üstelik bu kez yalnızca Trabzon'a değil; çok sevdiği, çok emek verdiği Beylikdüzü'ne, İstanbul'a ve hemşehrilerine de hasret. Bu hasretin yakında sona ereceğine, adaletin yerini bulacağına yürekten inanıyorum. Toplum vicdanının bu kadar büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sessiz kalmadığını görüyoruz. Bu anlamda halkımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da yaşanan değişim, bir gün tüm Türkiye'ye yayılacak"

"Bugün ne yazık ki üretmek yerine, İBB'nin emekle restore edip hayata kazandırdığı alanlara el uzatıldığını görüyoruz" diyen Dilek Kaya İmamoğlu, "Yıllarca bakımsız bırakılan Yerebatan Sarnıcı'nın geçirdiği dönüşüm, İstanbul'da sanata ve kültüre yönelik değişen anlayışın en güçlü simgelerinden biri olmuştur. Şimdi ise Yerebatan Sarnıcı'nın tapusunu Vakıflar'a devrederek İBB'nin gelir elde etmesini engellemek, böylece yeni kültür-sanat mekanlarının önünü kesmek istiyorlar. İstanbul'a kazandırılan kamusal değeri büyütmek yerine zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Yaşanan hukuksuzluklar sona erdiğinde, bu hizmetler daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da yaşanan değişim, bir gün tüm Türkiye'ye yayılacak. Bundan hiç şüphe duymuyorum" diyerek sözlerini tamamladı."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin resmi açılışı yapıldı. Aslan, İmamoğlu ve beraberindeki heyet, sergide yer alan 61 sanatçının eserlerini gezdi.

16 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

"Yolu Trabzon'dan Geçen Sanatçılar" sergisinin beşincisi Galeri Beylikdüzü' nde sanatseverlerle buluşuyor. 61 sanatçı 61 Eser teması ile Çağdaş Türk Sanatı'na katkı sunmayı amaçlayan sergi 16 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir."