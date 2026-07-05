Nusaybinli Öğrenciler İstanbul\'da Tarih ve Kültürle Buluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitim gören 10 öğrenci, ilk kez çıktıkları İstanbul yolculuğunda kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından deneyimleme imkanı buldu.

Turizmci ve yazar Orhan Sancar'ın davetiyle İstanbul'a gelen öğrencilerin ziyareti, gençlerin okuma alışkanlıklarını desteklemek ve gelecek hedeflerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Program çerçevesinde öğrencilerin aynı zamanda İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, şehrin kültürel birikimini yakından tanımaları ve farklı yaşam deneyimleriyle buluşmaları hedeflendi.

"Başarı, doğduğunuz şehirle değil, kurduğunuz hayaller ve verdiğiniz emekle ilgilidir"

Orhan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çıkış noktasının eğitim, motivasyon ve fırsat eşitliği anlayışına dayandığını söyledi.

En önemli amaçlarından birisinin gençlere tecrübelerini aktarmak olduğunu dile getiren Sancar, "Ben Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğdum. Yaklaşık kırk yıldır turizm sektöründe çalışıyor, dünyanın birçok ülkesinde yöneticilik yapıyorum. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Hayatım boyunca edindiğim bilgi ve tecrübeleri gençlerle paylaşmanın önemli bir sorumluluk olduğuna inandım." dedi.

Sancar, bu düşünceyle "Mardin'den Orta Asya'ya: Bir Turizmcinin Hikayesi" adlı kitabı kaleme aldığını belirterek, "Amacım yalnızca kendi hayat hikayemi anlatmak değil, Nusaybin'den çıkan bir gencin çalışarak, yabancı dil öğrenerek, dürüstlükten ayrılmayarak ve vazgeçmeyerek dünyanın birçok ülkesinde başarılı olabileceğini göstermekti." ifadelerini kullandı.

Sancar, etkinliğin "gönüllülük" esasına dayandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gençlerimize yeni ufuklar kazandırmak ana hedeflerimizden birisi. Biz çocuklara sadece İstanbul'u gezdirmek istemedik. Asıl amacımız onların hayallerini büyütmekti. Bir çocuğun Topkapı Sarayı'nı, Ayasofya'yı, Boğaz'ı, müzeleri ve İstanbul'un tarihi atmosferini yerinde görmesi, bazen yıllarca okuyacağı bir kitaptan daha büyük bir etki bırakabiliyor. Onlara sürekli olarak, 'Başarı, doğduğunuz şehirle değil, kurduğunuz hayaller ve verdiğiniz emekle ilgilidir.' gerçeğini anlatmaya çalışıyorum. İnanıyorum ki bu gezi, onların gelecekte alacakları birçok kararın başlangıcı olacaktır."

"En büyük mutluluğumuz onların yeni hayallerle ve öz güvenle memleketlerine dönüyor olmaları"

Mardinli öğrencilerle aynı ortak kaderi paylaştığını söyleyen Orhan Sancar, "Ben de onların geçtiği yollardan geçtim. Kendi hikayemi anlatırken aslında onlara, 'imkansız diye bir şey yoktur'u göstermek istiyorum. Çoğu yalnızca üniversite kazanmayı değil, dünyayı gezmeyi, farklı kültürleri tanımayı ve uluslararası alanlarda çalışmayı hayal ediyor. İşte bu değişim, projenin en büyük kazanımıdır." diye konuştu.

Sancar, öğrencilerin İstanbul'la ilgili yaşadığı deneyime dair şunları kaydetti:

"Onların birçoğu ilk kez uçağa bindi, ilk kez İstanbul'u gördü. Çocukların heyecanını görmek gerçekten tarif edilemez. İstanbul'a geldikleri ilk günden itibaren dolu dolu bir kültür programı uyguladık. İstanbul çok sayıda tarihi ve kültürel birikime sahip. Biz de İstanbul'un bu değerlerini onlarla birlikte gezdik. Çocuklarımız hem ülkemizin tarihini yerinde öğrendi hem de İstanbul'un doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdı. En büyük mutluluğumuz, onların yalnızca güzel anılarla değil, daha büyük hedeflerle, yeni hayallerle ve öz güvenle memleketlerine dönüyor olmalarıdır."

Projedeki en büyük kazanımların başında çocukların gelişiminin geldiğini vurgulayan Sancar, "Nusaybin'den de dünya çapında bilim insanları, akademisyenler, girişimciler ve yöneticiler çıkabilir. Bunun en güzel örneklerinden biri Nobel Kimya Ödülü sahibi, aynı zamanda amcam olan Aziz Sancar'dır. Onun başarısı bütün gençlerimiz için önemli bir ilham kaynağıdır. Ben de kendi hayat hikayemle gençlere, 'Çalışırsanız, dürüst olursanız, yabancı dil öğrenirseniz ve vazgeçmezseniz dünyanın kapıları size de açılır.' gerçeğini anlatmaya çalışıyorum. Bu proje aslında sadece bir İstanbul gezisi değil, çocuklarımızın hayallerine yapılan bir yatırımdır. Eğer içlerinden bir gencimizin bile hayatına dokunabilirsek, kendimizi amacımıza ulaşmış sayacağız." görüşlerini paylaştı.

"Gezi bana farklı vizyon ve bakış açısı sundu"

İstanbul'u ilk defa ziyaret ettiğini belirten Nusaybin Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Celadet Al Musa, buraya gelmeden önce kentin büyüklüğünün kendisinde bazı endişeler oluşturduğunu, ancak buradaki kültürel çeşitliliği, insanların yardımseverliğini ve ilgisini gördükçe şehre ilişkin düşüncelerinin değiştiğini söyledi.

Musa, İstanbul'da çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı ziyaret ettiklerini belirterek, "Daha önce burada yaşayan insanların bu kadar ihtişamlı yapılar yapması ve onların üzerinden zaman geçmesine rağmen günümüze kalmış olması beni çok etkiledi. Bunun yanı sıra insanlar burada birbirlerine ve özellikle yapılarımıza çok dikkat etmeye çalışıyorlar. O yapıları daha sonraki nesillere aktarmaya çalışıyorlar. Bu da beni etkiledi. Çünkü bu mirası sadece bizden öncekiler ve bizler değil, gelecek nesillerimizle birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Nusaybin Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zilan Alkan ise "Gezi bana farklı vizyon ve bakış açısı sundu. İstanbul'un benim kişiliğime çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Mardin'de de tarihi eserler var ama İstanbul beni fazlasıyla etkiledi." ifadelerini kullandı.

Turizmci ve yazar Orhan Sancar'ın Mardin ve Nusaybin'in kültürel değerlerini, insan hikayelerini genç nesillere aktarmayı amaçlayan "Mardin'den Orta Asya'ya: Bir Turizmcinin Hikayesi" çalışması, Bilir Kitap etiketiyle okurlarıyla buluştu.

Kitabın yayını vesilesiyle "gençlerin okuma alışkanlığını teşvik etmek ve geleceğe dair hedeflerini güçlendirmek" amacıyla Nusaybin Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan 10 öğrenci Sancar'ın davetiyle İstanbul'a geldi.

Gezi bağlamında İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilerek öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacak önemli deneyimler kazanmaları hedefleniyor.