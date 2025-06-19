OANA Genel Kurulu St. Petersburg'da Başladı - Son Dakika
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OANA Genel Kurulu St. Petersburg'da Başladı

19.06.2025 17:33
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OANA'nın 19. Genel Kurul Toplantısı, St. Petersburg'da başladı. Anadolu Ajansı ödüller aldı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 19. Genel Kurul Toplantısı başladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum'da açılışı yapılan OANA Genel Kurul Toplantısına Anadolu Ajansı (AA) adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran katıldı.

Genel Kurulun açılışına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mesaj gönderdi.

Toplantıda, "OANA En İyi Haber ve Fotoğraf Yarışması"nın 2024 kazananları açıklandı.

Anadolu Ajansı, fotoğraf yarışmasında İsa Terli'nin çalışmasıyla tekil haberde ikincilik ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın çalışmasıyla kültür kategorisinde ise üçüncülük alarak dereceye girdi. Düzenlenen törende ödülleri AA Genel Müdürü Karagöz aldı.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, OANA'nın başkanlığını İran haber ajansı IRNA'nın yürüttüğünü hatırlatarak, İsrail'in saldırıları nedeniyle "İranlı meslektaşlarımıza derin saygılarımı sunmak, desteğimi ve en içten taziyelerimi iletiyorum. Ölenlerin hepsinin yasını tutuyoruz ve yaralılara şifalar diliyoruz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in mesajını toplantı salonunda katılımcılara okudu.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) aralarında önde gelen uluslararası haber ajanslarının yöneticilerinin yer aldığı böyle bir temsili toplantıya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Ülkeler ve halklar arasındaki güveni ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek için objektif ve zamanında verilen bilgilere ihtiyaç olduğunu kaydeden Putin, "Gezegendeki en büyük haber ajanslarından oluşan birliğiniz, uzun yıllardır küresel haber akışının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve milyonlarca izleyicinin ilgisini çekiyor. Bu tür bir etki ve otorite, dürüst gazeteciliğin yüksek standartlarını teşvik etmek ve bölgesel medya topluluğunu birleştirmek için yönlendirdiğiniz çabaların sonuçlarını doğrudan yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise gönderdiği videolu mesajda, OANA'nın, Avrasya, Asya-Pasifik bölgesi ve Orta Doğu'da bulunan bir dizi ülkenin medya kuruluşları arasında deneyim alışverişini teşvik ettiğini vurgulayarak, "OANA, önemli uluslararası olayların nesnel, tarafsız bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunuyor. Dürüst gazeteciliğin değerlerini ve standartlarını teşvik etmek, medya çalışanlarının mesleki haklarını hiçbir farklılık veya ayrımcılık olmaksızın korumak için çok şey yapıyor." diye konuştu.

Toplantı kapsamında ayrıca panel oturumları düzenlendi. "Haber Ajansları ve Modern Dünyanın Zorlukları" başlığı altında gerçekleştirilen panellerde, günümüz medya ortamında haber ajanslarının karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara karşı geliştirilebilecek stratejiler masaya yatırıldı.

Ayrıca toplantı kapsamında AA'nın ödül alan fotoğraflarının da yer aldığı bir fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldı.

Genel kurul toplantısı yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

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