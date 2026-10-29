Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'a "Diktatör" benzetmesi - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'a "Diktatör" benzetmesi

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Eski ABD Başkanı Obama\'dan Trump\'a "Diktatör" benzetmesi
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Georgia’nın Atlanta kentinde Demokratların ara seçim adayı için düzenlenen mitingde Başkan Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdi. Trump’ın “kimsenin istemediği gereksiz bir savaş” başlattığını savunan Obama, kendi döneminde İran’la diplomasi yoluyla anlaşma yaptığını hatırlattı. Obama, ara seçimlerin Trump yönetimini dizginlemek için “en iyi şans” olduğunu söyleyerek, "Bu diktatörlerin yaptığı bir şeydir" dedi.

ABD’de ara seçimlere günler kala Obama, Demokratlara destek için çıktığı mitingde Trump yönetiminin İran politikasını, göç uygulamalarını ve Trump ailesinin ticari faaliyetlerini hedef aldı.

“KİMSENİN İSTEMEDİĞİ GEREKSİZ BİR SAVAŞ”

Atlanta’daki mitingde konuşan Obama, Trump ve ABD hükümetinin kararlarını eleştirdi. Obama, “Şu anki Başkan, bir dizi yanlış karar almayı tercih etti. Bunların en önemlisi, kimsenin istemediği gereksiz bir savaşı başlatmak oldu” dedi.

“HİÇBİR FÜZE FIRLATMAM GEREKMEDİ”

Kendi döneminde İran’la yapılan nükleer anlaşmaya atıfta bulunan Obama, şöyle konuştu:

“İran. Başlangıçtaki gerekçe, oraya gidip nükleer silahlarından ve nükleer programlarından vazgeçmelerini sağlamaktı ancak İran’ın nükleer silahı yoktu. Nükleer programlarını durdurmuştuk. Herkesin kabul ettiği üzere, onların nükleer silaha sahip olmalarını engelleyen bir anlaşma imzalamıştım. Hiçbir füze fırlatmam gerekmedi. Diplomasi yoluna başvurdum.”

“İRAN ARTIK HÜRMÜZ’DE VETO YETKİSİNE SAHİP”

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Obama, “Müttefiklerimiz ve üslerimiz saldırıya uğradı. Amerikalılar öldürüldü. Yüzlerce Amerikalı yaralandı. Füze stoklarımızı tükettik, bu da bizi daha savunmasız hale getirdi ve İran, artık dünyadaki petrolün büyük bir kısmının tüketicilere ulaşmak için geçtiği Hürmüz Boğazı üzerinde veto yetkisine sahip” ifadelerini kullandı.

Savaşın henüz bitmediğine dikkati çeken Obama, benzin ve mazot başta olmak üzere birçok üründeki fiyat artışının nedeninin bu olduğunu, savaş sürdükçe bu durumun devam edeceğini söyledi. Mevcut hükümet yetkililerinin “ciddi insanlar” olmadığını öne süren Obama, “Onların ciddiyetsizliğinin bedelini hepimiz ödüyoruz” dedi.

“MASKELİ AJANLAR İSTEYEN KİMSEYİ HATIRLAMIYORUM”

Kendi döneminde ABD sınırına ilişkin kararları nedeniyle eleştirildiğini hatırlatan Obama, “Ancak bu yönetimin sokaklarımızda koşuşturan maskeli ajanlar göndermesini isteyen kimseyi hatırlamıyorum. Yasalara uyan vatandaşların tutuklanıp gözaltına alınmasından, vurulup öldürülmesinden ve çocukların ebeveynlerinden alınmasından bahseden kimseyi de hatırlamıyorum” diye konuştu.

“DİKTATÖRLER BÖYLE YAPAR”

Trump’ın görev süresi boyunca “milyarlarca dolar” kazandığını iddia eden Obama, “Onun ve ailesinin yaptığı tüm anlaşmaların sayısını artık akılda tutamıyoruz. Meme coinler, çocuklarının şirketleri için vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen sözleşmeler” dedi. Obama, “Başkanlık makamını ve Amerikalıları etkileyen politikaları kendi çıkarlarınız için kullanamazsınız. Bu, diğer ülkelerdeki diktatörlerin yaptığı bir şeydir ama biz böyle yapmayız” ifadelerini kullandı.

“SİGORTA ŞALTERİNİ İNDİRMEMİZ GEREKİYOR”

Trump yönetiminin görev süresinin bitmesine henüz 2 yıl bulunduğunu hatırlatan Obama, ara seçimlerin bu duruma karşı “en iyi şans” olduğunu söyledi. Seçimlerde Trump cephesinin kaybetmesinin önemli olduğunu savunan Obama, “En azından onu dizginlemek, bu yönetimin sergilediği bazı saçmalıklara ‘Dur’ demek için. Bu, sistemdeki bir nevi sigorta şalteri, onu indirmemiz gerekiyor. Bu yönetime karşı hesap sorulabilir bir düzen getirmeye başlamalıyız” dedi.

YAPAY ZEKA VE SEÇİM FİNANSMANI VURGUSU

Yapay zekanın sağladığı faydaların yalnızca birkaç milyardere değil herkese ulaşması için düzenleme yapılması gerektiğini belirten Obama, bu kapsamda eğitim sisteminin de yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki yönetim sisteminin “olması gerektiği gibi işlemediğini” savunan Obama, “Bunun bir nedeni, seçim bölgelerinin siyasi çıkarlar doğrultusunda yeniden çizilmesi, bir diğer nedeni ise ‘Citizens United’ gibi, zengin ve güçlü kişilerin seçimleri finanse etmesine olanak tanıyan yasalar. Seçimlere yüz milyonlarca dolar akıyor. Kısmen bu yüzden” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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