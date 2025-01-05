Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Güreşçi Tuna Toplar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Güreşçi Tuna Toplar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ödemiş\'te Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Güreşçi Tuna Toplar Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisiklet kazasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki güreşçi Tuna Toplar, cemaatin gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesinin feryadı ve ailesinin acısı herkesi derinden etkiledi.

05.01.2025 16:36  Güncelleme: 16:39
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletiyle 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşüp hayatını kaybeden güreş sporcusu Tuna Toplar (13), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Yeliz Toplar'ın, "Bütün arkadaşların burada oğlum sen neredesin?" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkisinde meydana geldi. Tuna Toplar ile 3 arkadaşı elektrikli bisikletleriyle gezmeye çıktı. Yokuş aşağıya inen Toplar, hakimiyetini kaybettiği elektrikli bisikletiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8'inci sınıf öğrencisi Tuna Toplar, ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Toplar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Geçen yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş 1'incisi olan Tuna Toplar'ın ölümü ailesi, arkadaşları, sevenleri ve spor camiasını yasa boğdu.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ailesinin iki çocuğundan biri olan şampiyon güreşçi Toplar için bugün öğle vakti Hamdibey Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, MHP Ödemiş İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı ve AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, Tuna Toplar'ın annesi ev kadını Yeliz Toplar, babası sürücü kursu eğitmeni Ufuk Toplar, ablası Irmak Toplar ve diğer yakınları katıldı.

Cenazede Yeliz Toplar'ın, "Bütün arkadaşların burada oğlum sen neredesin?" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Baba Ufuk Toplar, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Toplar'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Bademli Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Güreşçi Tuna Toplar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'te Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Güreşçi Tuna Toplar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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