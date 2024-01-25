 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Öğrenciler Ahlat'ı Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler Ahlat'ı Keşfetti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Maziden Atiye Ahlat' programı kapsamında Bitlis'e gelen öğrenciler, Ahlat'taki tarihi yapıları ve doğal güzellikleri gezdi. Program dahilinde öğrenciler, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı, tarihi mekanları ziyaret etti ve Van Gölü'nde tekne turuna katıldı. Programın amacı, öğrencilerin Ahlat'ı tanıması ve tarihi kültürel değerlerle bağ kurmasıdır.

Öğrenciler Ahlat\'ı Keşfetti
25.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında farklı illerden koordinatör öğretmenler eşliğinde Bitlis'e gelen öğrenciler, Ahlat'taki tarihi yapılar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Erzurum ve Bingöl'den koordinatör öğretmenleriyle programa katılan 80 öğrenci, Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Etkinlik kapsamında Van'daki Muradiye Şelalesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi, Meydan Camisi, Emir Bayındır Köprüsü, Harabeşehir ve Ahlat Müzesi'ni gezdi, eserleri inceledi.

Van Gölü'nde tekne turuna katılan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen salon oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Bitlis'e gelen MEB Bakan Müşaviri Süleyman Can, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında çevre il ve ilçelerdeki öğrencileri Ahlat'a getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin, ilçedeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir edildiğini belirten Can, şunları kaydetti:

"Bu bir haftalık program. Çocuklar dönüşümlü olarak buraya geliyor. Burada sosyal ve sportif faaliyetler yapılıyor. Ahlat ve çevresindeki tarihi kültürel yerleri öğrencilerimizle tanıyoruz. Bölgenin gastronomisini öğreniyoruz, burayla alakalı bilgiler ediniyoruz. Bakanlık olarak amacımız, çocuklarımızın Ahlat'ı iyi tanımaları, mazi ve ati arasındaki bağlantıyı kurmaları."

Gençlerin Ahlat Bilim ve Sanat Merkezi, Bitlis'teki kayak merkezi ve kamp alanındaki etkinliklere de katılacağını anlatan Can, "Bu grubun ardından yine Bitlis, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'dan öğrencilerimiz gelecek. Bundan sonraki süreçte kız öğrencilerimiz için de gezi planlıyoruz. Yaz döneminde de bu etkinliği yaparak öğrencilerimize buraları tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencileriyle gelen Iğdır Aralık Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet İnci ise Ahlat'ın tarihini ve kültürel yapısını öğrendiklerini, öğrencilere tanıttıklarını dile getirdi.

Program kapsamında konferans ve söyleşilerin yapıldığını aktaran İnci, "Ahlat'ın tarihini öğrenmek için bugün Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndayız. Muradiye Şelalesi'ni gezdik, yüzme etkinliği yaptık. Kayağa da gideceğiz. Gezimiz çok verimli geçiyor." dedi.

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ahmet Yusuf Çomaklı da çok güzel etkinliklerin yer aldığına işaret ederek, "Ahlat'ın kültürü ve tarihini elimizden geldiği kadar öğrenmeye, bilinçlenmeye çalışıyoruz. Bu projeyle bizi bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Milli Eğitim Bakanı'mıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mikail Kaval, tarihi bilgiler öğrendiklerini, Türkiye'nin güzelliklerini görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Bitlis, Atiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Ahlat'ı Keşfetti - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:15:58. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Ahlat'ı Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement