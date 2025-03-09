Öğrenciler Temizlik Ürünleri Üreterek Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Temizlik Ürünleri Üreterek Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor

Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri bölümü, öğrencilerine evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri ürettirerek okul ekonomisine katkı sağlarken, öğrenciler de bu üretimle harçlık kazanıyor. Yılda 450-500 bin TL geliri olan okul, mezunlarını sanayinin kaliteli elemanları olarak yetiştiriyor.

09.03.2025 19:34  Güncelleme: 21:07
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ANKARA'daki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, okulda her türlü evsel ve endüstriyel temizlik ürününü üretiyor. 'Uzel Kimya' markasıyla kamu kurumlarına satılan ürünler okulun döner sermayesine yılda ortalama 450-500 bin TL katkı sağlarken, öğrenciler de elde edilen gelirle okul harçlıklarını çıkarıyor.

Yenimahalle ilçesindeki Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri bölümünde eğitim gören 250 öğrenci ile 40 öğretmen, okulda her türlü evsel ve endüstriyel temizlik ürününü üretiyor. Okulun atölyesinde üretilen sıvı sabun, bulaşık deterjanı, genel temizlik, çamaşır suyu, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, banyo temizleyici, yağ çöz, kir çöz gibi ürünler, 'Uzel Kimya' markasıyla kamu kurumlarına satılarak okulun döner sermayesine yılda ortalama 450-500 bin TL katkı sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, bölümde yetişen öğrenciler, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu iş birliğine dahil edilerek savunma sanayisinin yetkinliğine uygun teknisyenler olarak görev yapıyor.

Okul Müdürü Mehmet İzci, yıllık 1 milyon 800 bin litre evsel ve endüstriyel bakım ürünü üretme kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz okula bilinçli olarak geliyorlar. Öğrencilerimiz atölye eğitimlerinde almış oldukları yetkinlikten dolayı sanayi de ara elemanı olarak değil, asıl eleman olarak aranıyor" ifadelerini kullandı.

'KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRDEN YOĞUN İLGİ VAR'

Teknik Müdür Yardımcısı Erkan Ökten ise mezuniyet sonrası öğrencilerin iş bulma ve yerleşme oranının yüzde 90 seviyesinde olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız burada yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Kimyasal malzemelerle nasıl dolum yapılır, nasıl üretilir, nasıl pazarlama sektörüne kazandırılır, bunlar hakkında ön bilgi ediniyorlar. Okulumuzda girişimcilik konularında da eğitim verildiği için çocuklarımız buradan çıktıktan sonra kendi şirketlerini, dükkanlarını açarak; kimyasal ürün, dezenfektan, kolonya, krem, kozmetik ürünler üzerine satışlarını sağlayan öğrencilerimiz var. Okulumuzda üretim bandında çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpüklü sıvı sabun, kolonya, dezenfektan üretiyoruz. Bu üretimlerimizin satışları genelde kamu kurumları ve özel sektörlere oluyor. Bunun yanı sıra bireysel olarak satışlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi var. En son büyük cirolu olarak Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaştık. Elmadağ'daki tüm okullar temizlik ürünlerini bizden aldılar. Bunun yanı sıra Atatürk Orman Çiftliği ile de çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizin üretim bandında işlemlerin nasıl gerçekleştiğini bilmeleridir. Bu işlemler sonrası öğrencilerimiz de para kazanıyor. Pandemi süresinde ciromuz 2 milyon TL'ye yakındı. Bu süreçte tüm Ankara civarındaki tüm kamu kurumları olsun, özel sektör olsun dezenfektan ihtiyacına buradan karşılandı. Yeni dönemde ise 450-500 bin TL bandında yıllık ciromuz devam ediyor" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİMİZİN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI YOK'

Kimya teknolojisi bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Çintal ise "Okulumuz kimya ve gıda alanında çok başarılı faaliyetler gösteriyor. Okulumuzun en güzel yanı hem öğrenip hem de para kazanıyor oluşumuzdur. Kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarına üretim sağlıyoruz. Pandemi süreci yaptığımız satışlar okulumuza çok büyük katkı sağladı. Üretimlerimizin yanı sıra kimya alanında gelişmek için Erasmus+ Programı ile yurt dışında da eğitimlerimizi alarak ülkemize geri döndük. Buradaki deneyimlerimizi kendi laboratuvarlarımızda da aktarmış olduk" ifadelerini kullandı.

Kimya teknolojisi 11'inci sınıf öğrencisi Efecan Özkan da "Okulumuzda her türlü evsel ve endüstriyel bakım ürünlerini üreterek kamu kurumları ve özel sektör firmalarına satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin insan sağlığına bir zararı yoktur. Herhangi bir tahriş veya yara yapmaması daha çok tercih edilmesini sağlıyor. Hem üretim hem de ticareti gerçekleştirmemiz bana insanlarla olan iletişimimde artı yönler sağladı. Okulumun bana sağladıkları ile ileride bir iş yeri açmayı düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamerama: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Temizlik Ürünleri Üreterek Hem Öğreniyor Hem Kazanıyor - Son Dakika

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