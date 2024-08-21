Öğrenciler Yanan Ormanlık Alanları İnceledi, Çöplerle Sanat Eseri Yaptı

Güncel

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

Öğrenciler yanan ormanlık alanları inceledi, topladıkları çöplerle sanat eseri yaptı

İklim Değişikliği projesinde öğrenciler, yanan ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu

Kastamonu Üniversitesi tarafından öğrencilere İklim Değişikliği anlatılıyor

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan yürütülen "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi 2" projesi çerçevesinde, üniversite öğrencileri yanan ormanlık alanları inceleyip gölet çevresinde topladıkları çöplerle farkındalık için sanat eserleri yaptı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi 2" başlıklı proje, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde desteklemeye layık görüldü. Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Berkan Güngör'ün projenin yürütücülüğünü yaptığı proje, 10 gün sürecek. Bu çerçevede 12 farklı atölye çalışması düzenlenecek ve toplam 40 saatlik bir eğitim programı uygulanacak. Projede, atölye çalışmalarında iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik konuları ele alınıyor. 3 üniversite, 4 kamu kurumu ve 1 özel kuruluş tarafından da desteklenen projede, 4 uzman, 14 eğitmen, 7 rehber ve 1 sağlık personeli yer alıyor. İklim değişikliği, çevre bilinci ve doğa eğitimi konularının işlendiği proje çerçevesinde katılımcılar, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaban hayatı ve kuş gözlemciliği yaptı. Bölgede doğa yürüyüşü de yapan katılımcılar, konunun uzmanları tarafından yaban hayatı ve kuşlar hakkında bilgilendirildi.

Ardından katılımcılar, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü'nde 2020 yılının eylül ayında çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangın bölgesinde de incelemelerde bulundu. Bin hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler edinen ekip, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirlerle orman yangınlarına sebep olan konular hakkında bilgilendirildi.

Çöpleri sanat eserlerine dönüştürdüler

Daha sonra Daday ilçesinde bulunan Yumurtacı Göleti'ne geçen ekip, burada özellikle piknikçiler tarafından çevreye atılan çöpleri topladı. Çöplerin toplanmasının ardından katılımcılara çevre temizliğinin önemi ve geri dönüşüm bilinci konularda eğitim verildi. Eğitimin ardından katılımcılar, farkındalık amacıyla topladıkları çöpleri değerlendirmek ve geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çeşitli materyaller kullanarak sanat eserine dönüştürdü.

Projenin günlerde de çeşitli atölye çalışmaları ve saha gezileriyle devam edeceği belirtildi.

"Arazi gezileri de yaparak uygulamalı yerinde bilgiler ediniyoruz"

Projeye katılan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Ceren Yıldız, "Projede olduğum için çok mutluyum. Projenin en sevdiği yanı ise sadece seminer ve konferanslar gibi teorik bilgilerden değil aynı zamanda arazi gezileri de yaparak uygulamalı yerinde bilgilerde ediniyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum, burada edindiğim bilgileri de kendimde olmak üzere yakın çevremden başlayarak hayatımda uygulamak istiyorum" dedi.

"Proje, kişisel gelişimim ve alanım olan siyaset bünyesinde de iklim üzerine olan bakış açımı değiştirdi"

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Ömer Özer ise, "Projeye İzmir'den katılıyorum. Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan bu projede doğal bir ortam içerisinde bulunuyoruz. Proje çerçevesinde hem konferanslar, seminerler veriliyor. Aynı zamanda da atölye çalışmalarında bulunuyoruz. Bununla birlikte hem de arazi çalışmaları kapsamında incelemelerde bulunuyoruz. Bu da kişisel gelişimim ve alanım olan siyaset bünyesinde de iklim üzerine olan bakış açımı değiştirdi. Projenin hayata geçirilmesinde emekleri geçen herkese, Kastamonu Üniversitesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.