Öğrenciler Zeytin Hasadıyla Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

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İZMİR'in Urla ilçesindeki Uzunkuyu İlk ve Ortaokulu'nda Cumhuriyetin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında öğrenciler zeytin hasadına katıldı. Uzunkuyu İlkokulu ve Ortaokulu, Köy Yaşam Merkezi Müdürü Pınar Duygu Erdoğan, okulların sadece akademik başarının olduğu yerler olmadığını belirterek "Tüketim toplumunda öğrencilere üretmenin faydasını öğretmek istiyoruz. Kendi emek verdiği bir şeye sahip olmanın önemini aşılıyoruz" dedi.

Urla'da Uzunkuyu İlk ve Ortaokulu ile Köy Yaşam Merkezi'nin 12 dönüm büyüklüğündeki bahçesinde zeytin hasadı ve oyun şenliği kermesi düzenlendi. 27 zeytin ağacının bulunduğu okul bahçesinde hasada katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Uzunkuyu İlkokulu'nun 1933 yılında Vali Kazım Paşa tarafından yapılmış tarihi bir okul olduğunu anlatan Uzunkuyu İlk ve Ortaokulu, Köy Yaşam Merkezi Müdürü Pınar Duygu Erdoğan, ilkokul binası olarak kullanılan okula 1997'de ortaokul binasının da eklendiğini belirtip "Uzunkuyu İlk ve Ortaokulu Urla'daki 7 köy ve mahallenin tek okulu. 140 öğrencimiz var. 2022 yılında Köy Yaşam Merkezi açıldı. Halk Eğitim'in köy halkının katılımıyla açtığı dikiş nakış, resim ve spor kursları var. Tüm yıl boyunca açık olarak hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir genelinde eş zamanlı olarak geleneksel çocuk şenliği yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Biz bu şenliğin farkındalığını arttırmak istedik. Bahçemizde bulunan zeytin ağaçlarına çocukların dokunması, üretmeyi öğrenmesi için ayrı bir etkinlik daha yaptık. Hasat etkinliğine köy halkı da ilgi gösterdi. Öğrencilerimiz de severek ve eğlenerek zeytin topluyor. Zeytine dokunup, toplayıp, sıktırıp sonra yağın tadımını yaptırıyoruz. Okulumuzun yan bahçesinde bir de tarım atölyemiz var. Oraya da öğrencilerimiz mevsimlik sebzeleri ekip, topluyorlar sonra da pazarda satıyorlar" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR BİTKİLERE DEĞEREK BÜYÜYOR'

Öğrencilerin bu uygulama etkinlikleri sayesinde hem öğrendiğini hem geliştiğini kaydeden Pınar Duygu Erdoğan şöyle devam etti:

"Okullar sadece akademik başarının olduğu yerler değildir. Okul insanı hayata hazırlayan yerdir. Önce eğitim sonra öğretim gelir. Bu büyük bahçe bize eğitim için olanak sağlıyor. Çocuklar beton yığınlarının arasında değil de toprağın içinde oynayarak, toprağa bitkilere değerek büyüyor. Bu da onların üretime alışmasını sağlıyor. Tüketim toplumunda öğrencilere üretmenin faydasını öğretmek istiyoruz. Kendi emek verdiği bir şeye sahip olmanın önemini aşılıyoruz."

'AİLECE ZEYTİN TOPLUYORUZ'

Hasada katılan 7'nci sınıf öğrencisi Berrak Saraç (12) "Zeytin toplamak çok güzel. Bu aylarda hep topluyoruz. Daha yeşil ama kasım ayında tamamen siyaha dönecek. Herkes eğleniyor. Okulumuzda kermes de yapıyoruz. Küçüklüğümden beri zeytin topluyorum. Birkaç zeytin ağacımız var. Ailece de zeytin topluyoruz" diye konuştu.

8'inci sınıf öğrencisi Doğan Sait Arslan (13) de şunları söyledi: "Zeytin topladım. Arkadaşlarla sepete doldurduk. Her yıl yapıyoruz bu zeytini. Sıkımını okul görevlileri yapıyor. Zeytinyağı fabrikasına satıyoruz.

'HER SABAH 10 ZEYTİN YİYORUM'

Hasada katılan anaokulu öğrencilerinden Ada Zeynep Odabaş (5) "Zeytinleri toplayıp, kovama doldurdum. Sabahları 10 tane zeytin yiyorum" dedi. Defne Uslu (5) da "Yerden ve ağaçtan aldım zeytinleri. Zeytini çok seviyorum. Bebekken de yiyordum. İçindeki çekirdekleri de ekiyorum" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR, DHA)