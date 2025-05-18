Öğrencilerden Dönüşüm: Konteyner Okul Alanı

İZMİR'deki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören hafif zihinsel yetersizlik, otizm ve Down sendromlu öğrenciler, atıl durumdaki konteyneri kitap okuma ve oyun alanına dönüştürdü. Öğrenciler, aynı zamanda tarım atölyesinde yetiştirdikleri kaktüs ve sukulentlerle bu alanı süsledi.

Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin Özel Eğitim Öğretmeni Hülya Aksu öncülüğünde başlatılan proje kapsamında atıl durumdaki konteyner, çocuklar için okuma ve oyun alanına dönüştürüldü. Konteynerin dış cephesi resim öğretmeni ve öğrencilerle birlikte resimlerle süslenirken, iç kısmı ise bağış yoluyla temin edilen eşyalarla hazırlandı. Öğrenciler, tarım atölyesinde yetiştirdikleri sukulent ve kaktüslerle konteynerin çevresini renklendirdi. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması, oyun oynayabilecekleri bir ortam oluşması ve sokak hayvanları için de bir yaşam alanı sunulması hedefiyle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aksu, "Okul bahçesinde atıl olarak duran bu konteyneri, çocuklar için nasıl kullanabileceğimi düşündüm ve kitap okuma, oyun oynama ve bazı zamanlar sokak kedilerini besleme alanı olabilecek şekilde kurgulamaya karar verdim. Öğrencilerimiz ve resim öğretmenimiz ile konteynerin dışını süsledik, tarım atölyemizden aldığımız çiçeklerle çevresini süsledik. Daha sonra desteklerle ve kendi imkanlarımızla kitaplar aldık. Tüm bunları yaptık, hala eksiklerimiz var" dedi.

'ÇOCUKLAR ALANI ÇOK SEVDİ'

Kurulan alanın çocuklar için hem açık hava hem de kapalı alan olarak kullanıldığını belirten Hülya Aksu, "Çocuklar bu alanı çok sevdi, burada arkadaşlıklarını pekiştirip daha da sosyalleşecekleri bir fırsat buldular. Kimi yapboz yapıyor kimi kitap okuyor. Çocuklar da artık düzenli kitap okuma alışkanlığı edinmeye başladı. Buradaki kitapları alıp okuyup geri getirdikleri de oluyor, böylece sorumluluk bilinçleri oluşuyor. Ancak buradaki her öğrencimizin ayrı ayrı düzeyleri var. Bu nedenle biraz daha desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'ÖĞLENLERİ SIRAYA GİRMEYE BAŞLADILAR'

Projeye katkı sunan resim öğretmeni Nazlı Devrim Nazlı, "Ben de öğrencilerimizle birlikte resimler çizerek bir katkı sunabilirim diye düşündüm. Elimizdeki malzemeleri kullandık. Çocukların anlayabilecekleri hikaye kahramanlarını basit düzeyde çizmeye çalıştık. Öğrencilerin çok mutluluk duydukları bir şey oldu. Onlar resimleri boyadıktan sonra gelip 'Bunu ben yaptım' diye göstermeye başladılar. Keyif almaya başladılar, kendilerinin ortaya çıkardığı bir şey olduğu için de öğlenleri burada sıra olmaya başladı. Bunları da görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

TARIM ATÖLYESİNDE ÜRETİLEN KAKTÜSLER SATILIYOR

Öte yandan tarım atölyesi projesi kapsamında üretilen bitkiler de okul aile birliği aracılığıyla ve 'Öğrenci Dükkanı' adı verilen satış alanında satışa sunuluyor, elde edilen gelir ise öğrencilere harçlık olarak veriliyor. Tarım Teknolojisi Öğretmeni Adem Erhan, 3 öğrencisinin bu yıl İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Erasmus akreditasyonu kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen bir meslek projesi için iki hafta staj gördüklerini söyledi. 2010 yılından bu yana yaklaşık 200 çeşit kaktüs yetiştirdiklerini belirten Erhan, "Onlar için çok değişik bir tecrübeydi. Hem yurt dışına çıkma hem de mesleki anlamda deneyim yaşadılar. Orada bitkilerin yaprak çeliği yöntemi ile çoğaltılması, bakımları üzerine eğitim aldılar. İki hafta her gün serada çalıştılar. Okulumuzda ise ağırlıklı olarak kaktüs ve sukulent yetiştiriyoruz. Çünkü bu tür bitkiler, hatalara karşı toleransı yüksek ve bakımları kolay. Öğrencilerimiz de hata yapabiliyorlar, bu bitkiler ise sanki özel öğrencilere göre tasarlanmış" dedi.

'BURADA VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM'

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Eda Kurtuluş (19), "Kitap okuma alanında Hülya Hocama yardım ediyorum, buradaki hayvanları besliyoruz. Öğle aralarında gelip kitap okuyorum, oyun oynuyorum. Arkadaşlarımla da burada keyifli vakit geçiriyorum. Anime kitaplarını okumayı çok seviyorum ama burada kısıtlı, bu nedenle biraz destek istiyoruz" diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Zeliş Önder (17) ise "Bu oyun evini yaparken kitapları birlikte dizdik, öğretmenimizle buradaki resimleri çizdik. Burada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Burada yapbozlar yapıyoruz, değişik oyunlar oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Macaristan'daki projeye katılan 11'inci sınıf öğrencisi Kevser Aydın (19), "Bitkileri ekmesini ve bebek bitki yetiştirmeyi öğrendik" dedi.

Aynı sınıftaki Aylin Zeliha Yoldaş (18) da "Macaristan'da bitkileri suladık ve nasıl bakacağımızı öğrendik. Buradan kazandığım paraları toplayıp anneme hediye alıyorum" ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Bodur (18) ise "Başka ülkeye gittiğim için çok mutlu oldum, heyecanlandım. Oradaki bitkileri tanıdık. Orada staj yaptık. Burada yetiştirdiğimiz bitkileri satıp para kazanıyoruz. Ben de okulumu bitirdikten sonra Adem Hocam gibi olmak istiyorum" diye konuştu.