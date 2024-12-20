Öğrencilerden Yerli Malı Haftası'na Özel Tanıtım

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İstanbul ve Ankara'da ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında okullarında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile milli muharip uçağı KAAN'ın tanıtımını yaptı.

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda 3-C sınıfı öğrencisi olan Taha Polat, Yerli Malı Haftası etkinliğinde "en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA" unvanına sahip Bayraktar TB2'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Tanıtımını Bayraktar TB2'nin maketi üzerinden yapan Polat, insansız hava aracı olan TB2'nin üzerinde silah bulunduğunu anlattı.

Polat, TB2'nin 1 milyon saat uçarak dünya rekoru kırdığını belirterek, " Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye, Afrika'da büyük görevler yaparak, büyük başarılar elde etti. 30 yıllık Karabağ savaşını 44 günde tamamlayarak biz Türklere büyük bir zafer ilan etti. Bu aracı yerli ve milli yapan Baykar'a ve Selçuk abiye çok teşekkür ederim." dedi.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi KAAN'ı canlandırdı

Ankara Çukurambar Safa Okulları 1-A sınıfı öğrencisi olan Ömer Talha Şengül de etkinlikler kapsamında, giydiği kostümle milli muharip uçağı "KAAN"ı canlandırdı.

Şengül, KAAN'ın tanıtımı için kendi yazdığı şiirinden, "Gökyüzünde bir kahraman var, adı KAAN. Uçarmış bulutların üstünde her zaman. Hızlı ve güçlü, tam bir süper uçak, Yerli malı haftasında, hep yanımızda olacak." dizelerini de okudu.