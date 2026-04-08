Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

08.04.2026 11:08
Samsun'da yer alan bir ilkokulda ders sırasında sınıfı basan veli, öğretmene fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. Dehşet anlarına tanıklık eden öğrencilerden bazılarının korkup ağladığı görüldü. Veli hakkında şikayetçi olan öğretmen, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tayin talebinde bulundu. Saldırgan velinin ise çeşitli suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ilkokulda görev yapan öğretmen, ders sırasında sınıfa giren bir velinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı.

DERS SIRASINDA SINIFI BASTI

Olay, 6 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde İlkadım Mustafa Kemal İlkokulu’nda yaşandı. 20 yıllık sınıf öğretmeni S.Y.Ş., ders işlediği sırada öğrenci velisi Kardelen K.’nin sınıfa girmesiyle saldırıya uğradı. Veli, öğretmene yönelik hakaret ve tehditlerde ve ardından fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Okuldaki diğer öğretmenler araya girerek olayın büyümesini engelledi.

"ÇOCUĞUMUN SINIFINI DEĞİŞTİRİN" İSTEĞİ

İddiaya göre olay, bir öğrencinin devamsızlık yapması ve okula gitmek istememesi üzerine başladı. Çocuğun durumundan öğretmeni sorumlu tutan veli, çocuğunun sınıfının değiştirilmesini talep ederek terör estirdi. Veli çocukların derste olduğu bir anda sınıfı basarak öğretmenin üzerine yürüdü. 

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Saldırıya tanıklık eden üçüncü sınıf öğrencileri büyük panik yaşadı. Bazı öğrencilerin korkudan ağladığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından öğretmenler, öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre; saldırı sonrası öğretmen S.Y.Ş., karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli veli hakkında işlem başlatıldı. Velinin daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

ÖĞRETMEN TAYİN İSTEDİ

Yaşanan olaydan psikolojik olarak etkilenen öğretmenin 5 gün rapor aldığı ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başka bir okula görevlendirme ya da tayin talebinde bulunduğu belirtildi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Umut Çelik Umut Çelik:
    Tek taraflı bir çekim. Bir anneyi bu hale getirmemek lazım. Şahit toplamaya çalışmak suçluluk göstergesi. Görüyor musun görüyor musun diye boşuna sormuyor. Ayrıca haklıysan tayin istemezsin. Neyse Öğretmenin haklı olduğu yer de vardır. Ama iş bu seviyeye gelmeden çözülseydi de diğer kuzucuklar ağlamasaydı. 3 11 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Öğretmenin adı neden açıkça yazmıyor da, sınıfa girenin ismi açık olarak yazıyor? 0 8 Yanıtla
  • My52y93. My52y93.:
    Ne olursa olsun o sınıfta öğrenciler var. Öğretmen sıkıntılı olabilir suçlu olabilir gerekli mercilere şikayetini yaparsın. 1 1 Yanıtla
  • Benvekendim Benvekendim :
    Memurun düşmesinin 6 aydan başladığı günleri özlüyor insan. 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yaşasın insan haklari yaşasın demokrasi yaşasın adalet yaşasın özgürlükler yaşasın hukuk sistemimiz emeği geçen tüm hukukcularimizin gelmisleri gecmisleri özenle yad edilir 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
