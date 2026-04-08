Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ilkokulda görev yapan öğretmen, ders sırasında sınıfa giren bir velinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı.
Olay, 6 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde İlkadım Mustafa Kemal İlkokulu’nda yaşandı. 20 yıllık sınıf öğretmeni S.Y.Ş., ders işlediği sırada öğrenci velisi Kardelen K.’nin sınıfa girmesiyle saldırıya uğradı. Veli, öğretmene yönelik hakaret ve tehditlerde ve ardından fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Okuldaki diğer öğretmenler araya girerek olayın büyümesini engelledi.
İddiaya göre olay, bir öğrencinin devamsızlık yapması ve okula gitmek istememesi üzerine başladı. Çocuğun durumundan öğretmeni sorumlu tutan veli, çocuğunun sınıfının değiştirilmesini talep ederek terör estirdi. Veli çocukların derste olduğu bir anda sınıfı basarak öğretmenin üzerine yürüdü.
Saldırıya tanıklık eden üçüncü sınıf öğrencileri büyük panik yaşadı. Bazı öğrencilerin korkudan ağladığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından öğretmenler, öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.
Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre; saldırı sonrası öğretmen S.Y.Ş., karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli veli hakkında işlem başlatıldı. Velinin daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Yaşanan olaydan psikolojik olarak etkilenen öğretmenin 5 gün rapor aldığı ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başka bir okula görevlendirme ya da tayin talebinde bulunduğu belirtildi.
