İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

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İstanbul Fatih'te taksiden inen bir şüpheli, 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz isimli öğretmenin aracına kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden öğretmen kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

06.06.2024 12:52
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İstanbul Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli bir kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

TAKSİDEN İNİP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti
İstanbul\'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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