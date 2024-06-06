İstanbul\'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

Güncel

Doğu Türkistan ziyaretinde hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu

İstanbul Fatih'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli bir kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

TAKSİDEN İNİP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.