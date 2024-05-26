Öğretmenlerin Taban Maaş Talebi İçin Yaptıkları Eyleme Polis Müdahalesi

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HABER: ESRA TOKAT KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) – Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ankara'ya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi. Buradan, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'na, oturma eylemi yapmak için yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Çıkan arbedede bazı öğretmenler yaralandı. Müdahale sırasında burnundan yaralanan öğretmen Muhammed Şahin, "Tek isteğimiz taban maaş. Yasa dışı bir işlem yapmıyoruz" dedi. Öğretmenler, "Patronların Bakanı Yusuf Tekin İstifa" sloganları attı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, sabah saatlerinde Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Farklı illerden gelen öğretmenlerden oluşan grup, MEB önünde taleplerini dile getiren basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, açıklamanın ardından, Bakanlığa yakın mesafede bulunan TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'na giderek, burada oturmak eylemi yapmak istedi. Polis, Milli Egemenlik Parkı'na yürümek isteyen öğretmenlere müdahale etti. Çıkan arbedede öğretmenlerden yaralananlar oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet eden öğretmenler, "Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa", "Öğretmenler birlikte, birlikte güçlü" "Sözünü tutmayan Bakan Tekin istifa" sloganları attı.

"Müdahale edenlerin çocuklarını da biz eğiteceğiz"

Polis müdahalesi sırasında burnundan yaralanan öğretmen Muhammed Şahin, "Öğretmenler, taban maaş hakları için burada. Yasa dışı bir işlem yapmıyoruz. Hakkımızı, legal yöntemlerle istiyoruz ama yapılan müdahale orantısız. Karşımızdakiler de bu ülkenin vatandaşı. Tek isteğimiz taban maaş. Müdahale edenlerin de bizden yana olması lazım, yarın onların çocuklarını da biz eğiteceğiz." diye konuştu.