Oktay Azerbaycan'da Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oktay Azerbaycan'da Görüşmelerde Bulundu

Oktay Azerbaycan\'da Görüşmelerde Bulundu
25.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fuat Oktay, Azerbaycan'da Ali Asadov ile görüştü, eğitim kurumlarını ziyaret etti ve kardeşlik vurgusu yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan temasları kapsamında Başbakan Ali Asadov'la görüştü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Oktay ve Asadov bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentolarının dışişleri komisyonları arasında düzenlenen 10. Üçlü Toplantı ele alındı.

Azerbaycan ile Türkiye parlamentoları arasındaki işbirliğinden takdirle bahsedilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda daha da genişletilmesine ilişkin hususlar ele alındı.

Oktay, Bakü'deki Türk okullarını ziyaret etti

Oktay, beraberindeki TBMM heyeti ile Bakü'deki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Oktay, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Sınıfları gezen Oktay'a okul yöneticileri tarafından eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Oktay, daha sonra Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları kampüsünü de ziyaret ederek burada sınıfları gezdi.

Öğrenciler tarafından coşkulu şekilde karşılanan heyete, robotik ve yapay zeka projeleri ile kültür ve sanat performansları sunuldu. Ziyarette, Maarif Okullarının eğitim anlayışı ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Azerbaycan-Türkiye kardeşliği dimdik ayaktadır"

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Oktay, yoğun ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Şunu gördük ki Azerbaycan-Türkiye kardeşliği dimdik ayaktadır, dünden bugüne çok daha ileridedir, bugünden de yarına çok daha ileride olacaktır." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Oktay, "Bu iki güç bir araya geldiğinde bambaşka bir güç, kardeşlik ve dayanışma ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Oktay, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 10. Üçlü Toplantısı'nı yaptıklarını belirterek bu toplantıda hem ikili hem de üçlü boyutta bölgenin gelişmesi ve kalkınmasıyla ilgili yapılabilecekleri ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmelerde ulaşım hatları konusunun müzakere edildiğini belirten Oktay, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) önemli olduğunu vurguladı.

Oktay, "Zengezur Koridoru, hem bölge barışına hem de bölge kalkınmasına katkı verecek aynı zamanda da Türk dünyasını birleştirebilecek güçlü projedir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Türkiye'ye de yansıdığını ifade eden Oktay, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ile doğrudan alakalıdır. Umut ediyoruz ki bölgenin gündemi artık çatışmalarla değil artık barış, refah ve kalkınmayla belirlenir." dedi.

Oktay, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını rahmetle andığını ifade etti.

Hocalı'da yapılanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Türklere yıllarca katliam yapanların 'Türkler katliam yaptı' diye bütün dünyada yaygara koparmaları ve bununla ilgili farklı ülkelerin meclislerinden kararlar geçirmiş olmaları kabul edilir bir şey değil." diye konuştu.

Oktay, temaslarında İran ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığını belirterek Türkiye olarak tüm sorunların diplomatik yolla çözülmesi için gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Oktay, anlaşmaya rağmen İsrail'in ihlallerinin bitmediğini, katliamın devam ettiğini söyledi.

Oktay'a ziyaretlerinde TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün eşlik etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Azerbaycan, Fuat Oktay, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay Azerbaycan'da Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Her oyunu bozacak hazırlığımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Her oyunu bozacak hazırlığımız var
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Fenerbahçe'de kırmızı alarm

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:33:58. #7.11#
SON DAKİKA: Oktay Azerbaycan'da Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.