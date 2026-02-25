Oktay Azerbaycan\'da Görüşmelerde Bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan temasları kapsamında Başbakan Ali Asadov'la görüştü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Oktay ve Asadov bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentolarının dışişleri komisyonları arasında düzenlenen 10. Üçlü Toplantı ele alındı.

Azerbaycan ile Türkiye parlamentoları arasındaki işbirliğinden takdirle bahsedilen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda daha da genişletilmesine ilişkin hususlar ele alındı.

Oktay, Bakü'deki Türk okullarını ziyaret etti

Oktay, beraberindeki TBMM heyeti ile Bakü'deki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Oktay, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Sınıfları gezen Oktay'a okul yöneticileri tarafından eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Oktay, daha sonra Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları kampüsünü de ziyaret ederek burada sınıfları gezdi.

Öğrenciler tarafından coşkulu şekilde karşılanan heyete, robotik ve yapay zeka projeleri ile kültür ve sanat performansları sunuldu. Ziyarette, Maarif Okullarının eğitim anlayışı ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Azerbaycan-Türkiye kardeşliği dimdik ayaktadır"

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Oktay, yoğun ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Şunu gördük ki Azerbaycan-Türkiye kardeşliği dimdik ayaktadır, dünden bugüne çok daha ileridedir, bugünden de yarına çok daha ileride olacaktır." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Oktay, "Bu iki güç bir araya geldiğinde bambaşka bir güç, kardeşlik ve dayanışma ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Oktay, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 10. Üçlü Toplantısı'nı yaptıklarını belirterek bu toplantıda hem ikili hem de üçlü boyutta bölgenin gelişmesi ve kalkınmasıyla ilgili yapılabilecekleri ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmelerde ulaşım hatları konusunun müzakere edildiğini belirten Oktay, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) önemli olduğunu vurguladı.

Oktay, "Zengezur Koridoru, hem bölge barışına hem de bölge kalkınmasına katkı verecek aynı zamanda da Türk dünyasını birleştirebilecek güçlü projedir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Türkiye'ye de yansıdığını ifade eden Oktay, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi ile doğrudan alakalıdır. Umut ediyoruz ki bölgenin gündemi artık çatışmalarla değil artık barış, refah ve kalkınmayla belirlenir." dedi.

Oktay, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını rahmetle andığını ifade etti.

Hocalı'da yapılanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Türklere yıllarca katliam yapanların 'Türkler katliam yaptı' diye bütün dünyada yaygara koparmaları ve bununla ilgili farklı ülkelerin meclislerinden kararlar geçirmiş olmaları kabul edilir bir şey değil." diye konuştu.

Oktay, temaslarında İran ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığını belirterek Türkiye olarak tüm sorunların diplomatik yolla çözülmesi için gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Oktay, anlaşmaya rağmen İsrail'in ihlallerinin bitmediğini, katliamın devam ettiğini söyledi.

Oktay'a ziyaretlerinde TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün eşlik etti.