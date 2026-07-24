Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika
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Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

24.07.2026 12:55
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Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den istifa ederek kurduğu YENİ Parti'nin logosunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özel’in veda ve imza videosunun ardından paylaşım yapan Saral, Yeni Parti'nin logosunu hedef alarak "Yeni Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun…" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. Özel cephesinden kuruluş evraklarını imzaladığı bir video yayımlandı. Özel, evrakları imzaladığı sırada, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Yeni Parti'nin logosu da ortaya çıktı.

OKTAY SARAL'DAN PAYLAŞIM: LOGO TESADÜF MÜ? 

Bu gelişmenin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Yeni Parti'nin logosu için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, "Yeni Rakı etrafında toplananların, yeni parti etrafında toplanması da çok zor olmayacak. Logo tesadüf mü, bilinçaltı mı; takdir kamuoyunun…" ifadelerine yer verdi. 

İşte Oktay Saral'ın o paylaşımı; 

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • ulusoypolat0@gmail.com [email protected]:
    Bence bulunduğu mevki ve makam itibariyle böyle bir yorum yapılmaması gerekiyordu ama işte karakter meselesi 11 4 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bunlar kimin oyuyla giriyor o kapıdan? 0 0
  • ahmet3353 ahmet3353:
    tam isabetli tespit yalan değil gerçek yeni yı çok seviyor demek 6 7 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Siyasetin gevşekliğe dönüşüp amacını aşması çoooook zaman önce oldu. 2 3 Yanıtla
  • light null light null:
    Bir lafa bakarım lafmı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Demiş şair. 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu - Son Dakika
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