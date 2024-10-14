Okulda Taciz İddiasına Tepki

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(İZMİR) - Eğitim-Sen İzmir 2 Nolu Şube, Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda Toplum Yararına Program kapsamında okulda temizlik görevlisi olarak işe başlayan 19 yaşındaki D.T'nin bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından "denetimli serbestlik" kararıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda temizlik işlerinin aksaması üzerine başlattığı proje ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınan personelden D.T'nin 10 Ekim günü ders bitimi öğrencilerin sınıfları boşaltmasını bekledi ve 8 yaşındaki çocuk yalnız kalınca kapıyı kapatarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Olay ise sonraki gün ders bitiminde öğretmeninden kendisini yalnız bırakmamasını isteyen 8 yaşındaki öğrencinin tacize uğradığını anlatmasıyla ortaya çıktı.

Temizlik görevlisi D.T, gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılırken, veliler ve eğitim sendikalarından art arda tepkiler gelmeye başladı.

Yaşanan olaya ve failin serbest bırakılmasına bir tepki de Eğitim-Sen İzmir 2 Nolu Şube'den geldi. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11.10.2024 tarihinde Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda TYP kapsamında çalıştırılan temizlik personelinin 8 yaşındaki öğrenciye sözlü ve fiziksel istismarda bulunduğu ile ilgili durum kamuoyuna yansımıştır. Çocuğun ve ailenin şikayeti üzerine şahıs görevden alınmıştır. Ancak savcılıktaki ifadesinden sonra denetimli serbestlik uygulaması uygun görülmüş ve bu şahıs serbest bırakılmıştır.

Yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyoruz!

Olayın adli süreci en etkili şekilde yürütülmelidir ve fail cezalandırılmalıdır. Uyguladığınız cezasızlık politikaları, failleri cesaretlendirdiği için çocuklarımız güvende değil. MEB'in okullarımıza çocuk gelişim eğitimi almış kadrolu yardımcı personeller istihdam etmesi yerine geçici çözümlerle personel alınması bir eğitim sorunudur ve risk teşkil ediyor. Okulları, çocuklarımız için güvenli hale getirmek MEB'in görevidir."