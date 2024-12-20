Oluç\'tan Çalkın\'a Kürt Sorunu Yanıtı

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(TBMM) - DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın "Kürt sorunu AK Parti döneminde çözüme kavuşmuştur" açıklamasına; "2016'dan beri 8 yıldır kayyum atayan partinin bir mensubusunuz. Bir gün olsun o kayyumlara dair bir şey söylediğinizi duymadık ve halkın iradesinin, seçim hukukun gasp edildiği bir partinin milletvekili olarak konuşuyorsunuz. Önce kayyumlara karşı çıkacaksınız, halkın iradesinin gasp edilmesine karşı çıkacaksınız. Bunları yapmadığınız müddetçe 'Kürt sorunu yoktur' diye 40 kere de burada tekrar etseniz, Kürt sorunu vardır" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın Kürt sorununa ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çalkın: "Kürt meselesi bugün ülkemizde tek parti dönemindeki gibi bir mesele olmaktan çıkmıştır"

AK Parti iktidarı döneminden sonra ülkede bir Kürt sorunu kalmadığını belirten Çalkın, şunları söyledi:

"Bir dönem egemen olan tek tipçi, baskıcı, ötekileştirici yönetim Kürtlerine varlığını amasız, fakatsız inkar etmiştir. 1980 darbesi ve 90'lı yıllarda ülkemizde sergilenen baskıcı yaklaşım maalesef demokratikleşmeyi olumsuz etkilemiştir. Tüm bunlar yaşanırken 2002 yılından sonra da Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ülkemizin normalleşmesi ve demokratikleşmesi önündeki engeller kaldırıldı. İnsanlık onuruna ve haysiyetine sahip çıkıldı. Kürt meselesi bugün ülkemizde tek parti dönemindeki gibi bir mesele olmaktan çıkmıştır. Bizim açımızdan Kürt meselesi yoktur çünkü bu mesele AK Parti döneminde çözüme kavuşmuştur."

Oluç: "Önce kayyumlara, halkın iradesinin gasp edilmesine karşı çıkacaksınız"

Kürtlerin haklarını kendi mücadeleleri ile kazandığını belirten DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Çalkın'ın "Bizim açımızdan Kürt meselesi yoktur çünkü bu mesele AK Parti döneminde çözüme kavuşmuştur" ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu ülkede Kürtler, kendi mücadeleleri ile haklarını kazandılar, büyük bedeller ödediler ve ödemeye devam ediyorlar. Eğer 'Kürt yoktur, Kürtçe yoktur' sözlerinden, o inkar döneminden bugün 'Kürt vardır, Kürtçe vardır, Kürtlerin hakları vardır ve o hakları kullanma hakları da vardır' noktasına gelindiyse büyük bedeller ödeyerek bugüne gelinmiştir. Boş lafla, hamasetle değil.

Kürt halkı, kendi siyasi iradesine yıllardan beri sahip çıkmıştır ve çıkmaktadır. 1990 yılında Halkın Emek Partisi'nin kurulmasıyla başlayan, 34 yıldır devam eden bu demokratik siyaset mücadelesine halk sahip çıkmıştır. Halk, 1979 yılında Edip Solmaz'ı Batman 'da belediye başkanı seçerek yerel iradesine, yerel haklarına sahip çıkmaya başlamıştır ve bugün de sahip çıkmaya devam ediyordur.

Seçim sonuçları ortada, en son 78 belediyeyi kazandığmız yerel seçim sonuçları ortada. En düşüğü yüzde 55'ten başlayan oranlarla biz o belediyeleri kazandık. Kürt halkının önemli bir kısmının siyasi temsiliyeti DEM Parti'dedir, asla tartıştırmayız. Onurumuzla ve mücadelemizle bu temsiliyeti kazandık. Siz, bu kazanılmış 6 tane yerel yönetime yeniden kayyum atayan partiden çıkıp konuşuyorsunuz. 2016'dan beri 8 yıldır kayyum atayan partinin bir mensubusunuz. Bir gün olsun o kayyumlara dair bir şey söylediğinizi duymadık ve halkın iradesinin, seçim hukukun gasp edildiği bir partinin milletvekili olarak konuşuyorsunuz. Buna hakkınız yok. Önce kayyumlara karşı çıkacaksınız, halkın iradesinin gasp edilmesine karşı çıkacaksınız. 'Peşi peya' yazısını bile 'kamusal alana Kürtçe'yi çıkarmayacağız' diye sildiren valilerin yaptıklarına karşı çıkacaksınız. Bunları yapmadığınız müddetçe 'Kürt sorunu yoktur' diye 40 kere de burada tekrar etseniz, Kürt sorunu vardır ve bu sorunun demokratik, barışçı çözümünü gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz."